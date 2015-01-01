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कार्रवाई:पहले जमीन किसी और को बेची फिर पुत्रवधु के नाम किया बेचान

बाड़मेर/बालोतरा3 घंटे पहले
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  • हाईकोर्ट ने दाेबारा बेचान काे अवैध करार दिया

एक ही जमीन का दाे बार बेचान करने पर की गई एफआईआर को राजस्थान उच्च न्यायालय ने वैध करार दिया। उल्लेखनीय है कि पहले जमीन किसी ओर को बेच दी और फिर वापिस उसी जमीन को अपनी पुत्रवधु के नाम बेचान कर दी। इस पर पहली पार्टी ने एफआईआर दर्ज करवाई तो बेचानकर्ता हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने दोबारा बेचान करने को अवैध माना।

बालोतरा के खसरा नंबर 655 उदाराम माली ने 15 जून 2016 को अपने हिस्से की भूमि अशोक कुमार के पक्ष में हस्तांतरण की। इसके बाद आपराधिक षड्यंत्र रच 11 सितंबर 2017 को अपनी पुत्रवधू शांति देवी पत्नी पारसमल के पक्ष में पुनः हस्तांतरण कर दी। इस पर अशोक कुमार ने बालोतरा पुलिस थाना में एक परिवाद दायर किया।

उदाराम, उनके पुत्र मूलाराम, पोत्र विकास, शांति देवी तथा सीरेमल ने राजस्थान उच्च न्यायालय में धारा 482 के तहत एफआईआर कैंसिल करने के लिए एक याचिका दायर की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद में यह निर्णय दिया कि दायर की गई एफआईआर सही है तथा याचिकाकर्ताओं का आवेदन खारिज कर दिया।

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