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दीपावली:लक्ष्मी पूजन के लिए डाकघर में मिलेगा गंगोत्री का गंगाजल, 250 मिलीलीटर गंगाजल की कीमत 30 रुपए

बाड़मेर3 घंटे पहले
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कोविड-19 के दौर मे यदि आप दीपावली पर गंगोत्री के गंगाजल से मां लक्ष्मी का पूजन करना चाहते है तो डाक विभाग आपकी मदद कर सकता है। शहर के प्रधान डाक घर सहित चयनित डाकघरों से गंगा के उद्गम स्थान गंगोत्री से संग्रहित शुद्ध गंगाजल खरीद सकते है। 250 मिलीलीटर गंगाजल 30 रुपए में मिलेगा।

डाकघर अधीक्षक उदय शेजू ने बताया कि दीपावली के अवसर पर गंगोत्री के गंगाजल से मां लक्ष्मी का पूजन या अन्य अनुष्ठान के लिए गंगाजल लाने के लिए अब गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार या इलाहाबाद और बनारस के गंगा तट जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि गंगाजल डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध होगा।

शेजू ने बताया कि गंगाजल बिक्री से लाभ कमाने का मकसद नहीं है, बल्कि डाक विभाग ने गंगाजल प्रति लोगों की असीम आस्था एवं विश्वास की पवित्र भावना का सम्मान करते हुए गंगोत्री से संग्रहित गंगाजल को उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है, ताकि लोग कोरोना महामारी मे घर बैठे लाभान्वित हो सके।

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