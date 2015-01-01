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राहत का पैकेज:बेघर हुए लोगों को सरकार पुनर्वास कर राहत का पैकेज दें: बेनीवाल

बाड़मेर4 घंटे पहले
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लांबड़ा प्रकरण में सरकार भील आदिवासियों का पुनर्वास कर बड़ा पैकेज दें। यह बात नागौर के सांसद व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर चल रहे बेमियादी धरने पर पीड़ितों से मिलने के बाद कही। सांसद बेनीवाल ने कहा कि लांबड़ा में भील आदिवासी बहिन बेटियों को घर से बेइज्जत करके बाहर निकालकर निंदनीय कृत्य किया फिर उनके घरों पर बुलडोजर से तोड़कर बेघर कर दिया। चार महीने से भील आदिवासी खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर हो रहे है।

अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच व बाड़मेर आरएलपी के जिलाध्यक्ष उदाराम मेघवाल ने सांसद बेनीवाल को बताया कि लांबड़ा गांव में गोचरभूमि में भील व राजपूत दोनों ही गोचरभूमि में रहते है। गडरारोड तहसीलदार व उपखंड अधिकारी ने गोचर भूमि में रहने वाले भील आदिवासियों को अतिक्रमण के नाम हटाकर बेघर कर दिया। एकता मंच के संयोजक लक्ष्मण बडेरा ने कहा कि गडरारोड तहसील में जाति व वर्ग विशेष के अफसर लगे होने के कारण बाहुबली वर्ग अपनी रंजिश अधिकारियों के मार्फत निकाल रहे है। सांसद हनुमान बेनीवाल को एकता मंच बाड़मेर ने दस सूत्री मांग पत्र सौंपकर न्याय दिलवाने की मांग की।

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