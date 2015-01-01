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जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव:जि.प. व पं.स. सदस्यों के लिए पर्चे भरे, आज नहीं होंगे नामांकन, कल अंतिम दिन

बाड़मेर7 मिनट पहले
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बाड़मेर. नामांकन पेश करने पहुंचे प्रत्याशियों ने किया शक्ति प्रदर्शन।
  • भाजपा-कांग्रेस और रालोपा ने घोषित नहीं किए प्रत्याशी, नामांकन के लिए एक दिन बचा

जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के नामांकन के चौथे दिन विभिन्न उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। शनिवार को जिला परिषद के वार्ड संख्या 18 से भाजपा प्रत्याशी नरपतराज मूंढ ने एडीएम के सामने नामांकन पेश किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी मूंढ के प्रस्तावक राणासर खुर्द सरपंच पप्पूराम विश्नोई सहित जिला भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नरपतराज मूंढ एबीवीपी की ओर से 2014 में राजकीय पीजी कॉलेज में अध्यक्ष रह चुके हैं।

रिटायर्ड नायब तहसीलदार एवं जिला उपाध्यक्ष सीमाजन कल्याण समिति बाड़मेर चुतर सिंह गोरड़िया ने भारतीय जनता पार्टी से बाड़मेर जिला परिषद वार्ड नं 1 से नामांकन दाखिल किया इस अवसर पर पूर्व विधायक हरी सिंह, सवाईसिंह पांचला, स्वरुप सिंह खारा, पूरसिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे।

पंचायत समिति बाड़मेर के वार्ड नम्बर 3 जसाई से भाजपा प्रत्याशी स्वरुप कंवर पत्नी सरुपसिंह परो ने शनिवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ उपखंड अधिकारी बाड़मेर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व सोहनसिंह की ढाणी मे सभा का आयोजन हुआ। इसके उपरांत रैली के रूप मे सैकड़ों ग्रामीण बाड़मेर प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे। बायतु | पंचायती राज चुनावों को लेकर बायतु पंचायत समिति क्षेत्र से शनिवार को पंचायत समिति सदस्यों के लिए 21 आवेदन जमा हुए। उपखंड अधिकारी विवेक व्यास ने बताया कि शनिवार को कांग्रेस से 9, बीजेपी से 6, आरएलपी से 3 वहीं 3 निर्दलीय आवेदन जमा हुए है।

चौहटन. पंचायत समिति सदस्य के नामांकन को लेकर चौथे दिन अलग अलग वार्डों के लिए कुल 38 आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए। भाजपा, कांग्रेस व आरएलपी सहित निर्दलीय के रूप में भरे गए आवेदनों में भाजपा से 12, कांग्रेस से 13 व आरएलपी से चार लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नौ अभ्यर्थियों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी किया नामांकन भरा। कुल 38 में से 14 महिलाओं व 24 पुरुष आवेदकों ने नामांकन प्रस्तुत किए।

शिव. पंचायती राज चुनाव के दौरान शनिवार को पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न वर्गों से प्रत्याशियों ने रिटर्निंग अधिकारी को अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 1 से गुलाम मोहम्मद मुस्ताक अली, वार्ड संख्या 2 से गीताबाई, वार्ड संख्या 3 से नीम सिंह, वार्ड संख्या 5 से शंभुसिंह, 7 से मगी कंवर, 8 से चंद्रकांता व संतोष, 9 से शोभाराम, 11 से मोहनलाल, 12 से तनवीर, 13 से मुमताज मेहर व साहलु, 14 से ललित राजपुरोहित, पवन कुमार, उदय कुमार, 16 से हजारीदान, 18 से जुगताराम, मरियम, पप्पू देवी, 19 से करनाराम, खेताराम, सगता राम ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए।
धाेलानाडा. भाजपा व कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन भरे, लेकिन रालोपा के नामांकन दाखिल नहीं किए। शनिवार को दोपहर दो बजे आडेल पंचायत समिति मुख्यालय पर भाजपा व कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन भरने के लिए पहुंचे। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल नहीं किए है। पंचायत समिति आडेल के सड़ेचा, निम्बल कोट, बाण्ड तथा गोलिया जेतमाल व मीठी बेरी से प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। लेकिन बाकी जगहों से चुनावी मैदान साफ नहीं हुआ है।
धनाऊ. पंचायत समिति धनाऊ के वार्ड संख्या 13 से पंचायत समिति सदस्य के लिए कांग्रेस से देवाराम गोरा व भाजपा से चौथी देवी ने नामांकन दाखिल किया। इसी तरह वार्ड 10 से सैय्यद सूजा मोम्मद शाह ने भी नामांकन दाखिल किया।

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