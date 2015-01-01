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कार्यक्रम:गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम व कोरोना योद्धा का सम्मान आज

बाड़मेर2 घंटे पहले
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भारत विकास परिषद वीर दुर्गादास राठौड़ शाखा बाड़मेर द्वारा निजी शिक्षण संस्थान संघ बाड़मेर जिले के आग्रह पर गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के तहत कोरोना महामारी में सेवा भाव से मानवीय सेवा में योद्धा के रूप में अपना योगदान देने वाले सभी योद्धाओं का रविवार सुबह 12 बजे किसान केसरी स्कूल में सम्मानित किया जाएगा।

सचिव दिनेश सिंघवी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच में जाकर किया जाता है लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की अनुपालना में होनहार विद्यार्थियों के प्रशस्ति पत्र भी संस्था प्रधानों को दिए जाएंगे।

इस कार्यक्रम में लगभग 158 स्कूल व 2370 विद्यार्थी तथा 3474 गुरुओं का वर्चुअल अभिनंदन होगा। इस कार्यक्रम में निजी शिक्षण संस्थान संघ बाड़मेर जिले के जिला अध्यक्ष बाल सिंह राठौड़, महामंत्री पेमाराम भादू सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष व परिषद के सदस्य उपस्थित रहेंगे।

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