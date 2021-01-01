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मौसम:बढ़ रही गर्मी, 32 डिग्री पहुंचा पारा

बाड़मेर3 घंटे पहले
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पिछले कुछ दिनों से दिन और रात का पारा बढ़ रहा है। पिछले एक सप्ताह में करीब 5 डिग्री पारे में बढ़ोतरी की गई है। बुधवार को दिन का अधिकतम पारा 32 और न्यूनतम 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब रात में भी ज्यादा सर्दी का असर नहीं दिखाई दे रहा है, दिन में तो अब धूप भी तेज लगने लगी है। ऐसे में लोग गर्म कपड़ों से भी दूर भाग रहे है।

हालांकि रात के समय अभी भी ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले दो दिन में बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में इससे पारे में एक बार फिर गिरावट दर्ज होगी। इससे सर्दी का असर फिर से बढ़ने की संभावना है। हालांकि बाड़मेर में बारिश की संभावना जैसे आसार अभी तक नहीं है।

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