पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खेल समाचार:ओपन बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हिंदूसिंह स्पोर्ट्स क्लब बना विजेता

बाड़मेर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
विजेता टीम को पुरस्कृत करते हुए अतिथि। - Dainik Bhaskar
विजेता टीम को पुरस्कृत करते हुए अतिथि।

गजेंद्रसिंह राठौड़ की स्मृति में प्रथम जिला स्तरीय ओपन बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक स्थानीय महात्मा गांधी सीनियर सैकंडरी स्कूल बाड़मेर के बास्केटबॉल मैदान पर दूधिया रोशनी में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह एसडीएम महावीरसिंह जोधा के मुख्य आतिथ्यि, कमांडेंट रविंद्रसिंह राठौड़ के विशिष्ट आतिथ्य एवं रावत त्रिभुवनसिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।

प्रतियोगिता का फाइनल मैच हिंदूसिंह स्पोर्ट्स क्लब एवं गजेन्द्रसिंह यूथ क्लब के मध्य खेला गया। जिसमें हिंदूसिंह स्पोर्ट्स क्लब ने 72-48 से गजेन्द्रसिंह यूथ क्लब को पराजित किया। विजेता टीम की तरफ से कमल राजपुरोहित ने 35 अंकों का योगदान दिया एवं पराजित टीम की तरफ से जसनप्रीत ने 24 अंकों का योगदान दिया।

जिला बास्केटबॉल संघ, बाड़मेर के अध्यक्ष जगदीश चौहान ने बताया कि महावीरसिंह जोधा ने खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत एवं अनुशासन से खेलने की सलाह दी एवं राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में 2 प्रतिशत आरक्षण देने एवं उसका उपयोग करने की बात कही एवं बास्केटबॉल की लीग में भी खेलने के लिए कड़ी मेहनत करने का कहा।

रविंद्रसिंह राठौड़ ने अपने उद्बोधन में खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास करने एवं खेल को नियमित रूप से अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का कहा। रावत त्रिभुवनसिंह ने बाड़मेर जिले के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अभ्यास करने का खिलाड़ियों का कहा एवं उनकी हौसला अफजाई की। सचिव गेमरसिंह सोढ़ा ने प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों को गजेन्द्रसिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser