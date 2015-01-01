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रक्तदान:होमगार्ड जवान ने बुजुर्ग के लिए आपातकाल में किया रक्तदान

बाड़मेर2 घंटे पहले
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राजकीय अस्पताल बाड़मेर में भर्ती मरीज को समय पर रक्तदान कर होमगार्ड जवान ने मानवता की मिसाल पेश की है। देदूसर निवासी राजू सिंह की अचानक तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां चिकित्सकों ने उसमें खून की कमी होने की बात बताते हुए जल्द से जल्द से जल्द रेयर ग्रुप एबी नेगेटिव ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाने को कहा। इस बीच नया सवेरा सेवा संस्थान के सदस्य दिनेश दान खारची को जानकारी मिलने पर गिरल पॉवर प्लांट में रात्रि ड्यूटी में तैनात राण सिंह चौहान हापों की ढाणी अपनी ड्यूटी करने के बाद सुबह ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया।

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