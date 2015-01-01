पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यभार:जनता के भरोसे पर खरा उतरकर करवाऊंगा विकास कार्य: चौधरी

बायतु32 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • बायतु प्रधान सिमरथाराम ने किया पदभार ग्रहण

पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान सिमरथाराम चौधरी ने बुधवार को तीसरी बार बायतु प्रधान का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान प्रधान सिमरथाराम चौधरी ने कहा कि बायतु की जनता ने मुझ पर जो भरोसा जताया है। मैं हमेशा उनके भरोसे पर कायम रहकर बायतु क्षेत्र के विकास कार्य करवाऊंगा।

इस दौरान विकास अधिकारी अमित कुमार, पीसीसी सदस्य डॉ. राजेन्द्र मूढ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नोहर धर्मपाल गोदारा, उप प्रधान चिमाराम मेघवाल, सहायक विकास अधिकारी रेखाराम गोदारा, समाजसेवी भंवरलाल बेनिवाल, सरपंच संघ अध्यक्ष हंसराज गोदारा, समाजसेवी कुुंभाराम चौधरी नोसर, ग्राम विकास अधिकारी घमण्डाराम बेनिवाल, भंवरलाल गोदारा, अखाराम गोदारा, सरपंच प्रतिनिधि महेन्द्र चौपड़ा, राजेेश पोटलिया, देराजराम धतरवाल, अजयपाल गोदारा, अनिल सांई, जीयाराम गोदारा, जसवंत धतरवाल, मदनगोपाल बेनिवाल, टीकुराम बेनिवाल, हरीश कुमार, गोरधनराम पोटलिया, पूनमचंद चौधरी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें