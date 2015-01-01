पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पंचायत चुनाव 2020:61 साल में 11 जिला प्रमुख कांग्रेस के बने, भाजपा एक बार भी बोर्ड नहीं बना पाई, इस बार रालाेपा की चुनौती

बाड़मेर15 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
गंगाराम चौधी व मदनकौर ही दो बार जिला प्रमुख चुने गए, भाजपा का खता नहीं खुला
  • जिला परिषद के 37 वार्डों में 105 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, पहले चरण का मतदान 23 को

पंचायतीराज चुनाव में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर कड़े संघर्ष की स्थिति है। जिला परिषद सदस्य के 37 वार्डों में भाजपा-कांग्रेस के अलावा रालोपा व निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में डटे हैं। जिला परिषद के पहले चुनाव से अब तक 61 साल से जिला प्रमुख के पद पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। यानी भाजपा का अब तक खाता ही नहीं खुला।

पहले जिला वर्ष 1959 में प्रमुख कांग्रेस के वृद्धिचंद जैन चुने गए थे। इसके बाद लगातार कांग्रेस के ही जिला प्रमुख निर्वाचित हुए। 61 साल में 11 जिला प्रमुख चुने जा चुके हैं और अब 12वें जिला प्रमुख के भाग्य का फैसला होगा।

इस बार जिला प्रमुख सीट हासिल करने के लिए भाजपा ठोस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं कांग्रेस किसी भी सूरत में जिला प्रमुख की सीट खोना नहीं चाहती है। इसके अलावा रालोपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं।

जिला प्रमुख की सीट पर कांग्रेस का 1959 से अब तक कब्जा रहा है। जिला परिषद के पहले चुनाव वर्ष 1959 में हुए थे और वृद्धिचंद जैन जिला प्रमुख चुने गए। 1965 में गंगाराम चौधरी जिला प्रमुख बने। सबसे लंबा कार्यकाल भी गंगाराम चौधरी का रहा।

वे 1965 से 1977 और 2000 से 2003 तक जिला प्रमुख रहे। यानी 15 साल का कार्यकाल रहा। मदनकौर 2005 में और 2010 में जिला प्रमुख चुनी गई। भाजपा का बीते 61 साल में एक बार भी जिला प्रमुख नहीं बना।

जिला प्रमुख के भाजपा-कांग्रेस के ये है प्रबल दावेदार
भाजपा

रूपसिंह राठौड़: भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट रूपसिंह राठौड़ जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। वे पिछले कार्यकाल में भी सदस्य रह चुके हैं। सामान्य सीट के लिहाज से बहुमत मिलने पर जिला प्रमुख के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।
राजाराम भादू: भाजपा नेता राजाराम भादू भी जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। डॉ. प्रियंका चौधरी के करीबी माने जाने वाले भादू ने जिला प्रमुख की दौड़ में शामिल होने के लिए ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी में लंबे समय से सक्रिय होने का भी फायदा मिल सकता है।
गोरड़िया व भायल: भाजपा के जिला प्रमुख के दावेदारों में जिला परिषद सदस्य के वार्ड न.1 से भाजपा प्रत्याशी चुतरसिंह गोरड़िया व सिवाना से चुनाव लड़ रहे सोहनसिंह भायल व नरपतराज मूढ़ का भी नाम शामिल है।

कांग्रेस

गफूर अहमद: कांग्रेस में जिला प्रमुख के दावेदारों में पूर्व मंत्री गफूर अहमद का नाम सबसे आगे हैं। गफूर पहले उप जिला प्रमुख रह चुके हैं। कांग्रेस में हादी परिवार का बड़ा दखल रहता है। इस लिहाज से गफूर अहमद को प्रबल दावेदार माना जा रहा है।
प्रियंका मेघवाल: पूर्व जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल भी जिला परिषद चुनाव के लिए मैदान में है। पहले जिला प्रमुख रह चुकी है। एससी का बड़ा चेहरा होने के कारण प्रमुख दावेदारों के नामों पर सहमति नहीं बनने की स्थिति में प्रियंका को भी जिला प्रमुख बनाया जा सकता है।
लक्ष्मणसिंह गोदारा: यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा जिला परिषद सदस्य के लिए वार्ड 34 से चुनाव लड़ रहे हैं। जिला प्रमुख के दावेदारों में गोदारा का भी नाम शामिल है। युवा चेहरा होने के साथ राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के करीबी होने का फायदा मिल सकता है।
राजेंद्र कड़वासरा: एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजेंद्र कड़वासरा भी जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के अन्य कई वरिष्ठ नेता भी चुनाव मैदान में है। जिला प्रमुख की दावेदारी में शामिल हो सकते हैं।

37 सीटों के लिए 105 प्रत्याशी मैदान में

जिले में जिला परिषद सदस्यों के 37 वार्ड हैं। 37 सीटों के लिए 105 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। भाजपा पहली बार जिला प्रमुख की सीट पर काबिज होने तो कांग्रेस जीत का रिकॉर्ड कायम रखने की तैयारी में है। वहीं रालोपा भी निर्णायक की भूमिका में आ सकती है। कुछ सीटों पर निर्दलीय भी मजबूत स्थिति में है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें