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शुभारंभ:पांच दिवसीय युवा मंडल विकास कार्यक्रम का किया शुभारंभ

बाड़मेर4 घंटे पहले
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर द्वारा 5 दिवसीय युवा मंडल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद युवा मंडल उंडखा में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए समाजसेवी अमेदाराम गौड़ ने युवा मंडल विकास कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

स्वयंसेवक जेठूसिंह रानीगांव ने बताया कि यह कार्यक्रम 5 से 10 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, इसमें 10 युवा क्लब भाग ले रहे हैं। अध्यक्ष अशोक शर्मा उंडखा ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी युवा मंडलों के साथ बैठक कर केंद्र के कार्यों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही युवा मंडल द्वारा किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस मौके पर बलाऊ क्लब अध्यक्ष नरपत जांगिड़, गणेश सैन, परमवीर सिंह, श्रवण कुमार, मनोहर गौड़, बालिका क्लब अध्यक्ष खुशबू सेजू आदि मौजूद रहे।

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