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कार्यक्रम:जटिया समाज छात्रावास में रसोई घर का शुभारंभ, छात्रों को दो समय भोजन एवं एक समय चाय-नाश्ता उपलब्ध होगी

बाड़मेर3 घंटे पहले
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जटिया समाज शिक्षण संस्थान छात्रावास शिव नगर में बुधवार को छात्रों के लिए रसोई घर का शुभारंभ सुबह 11 बजे किया गया। जटिया समाज के मीडिया प्रभारी हितेश तंवर ने बताया कि रसोई घर का शुभारंभ जटिया समाज के संरक्षक विशनाराम बाकोलिया, पूनमचंद खोरवाल, अध्यक्ष एडवोकेट प्रेमप्रकाश चौहान, उपाध्यक्ष भंवरलाल खोरवाल, महामंत्री चन्दन जाटोल, कोषाध्यक्ष प्रताप जैलिया ने फीता काटकर किया।

समाज के अध्यक्ष एडवोकेट प्रेमप्रकाश चौहान ने बताया कि छात्रावास के कई छात्रों को पढ़ाई के चलते भोजन बनाने का भी समय नहीं मिलता साथ ही आज के बच्चे ही भारत का भविष्य हैं। इसलिए इनको आगे बढ़ाना एवं इनके लिए हर सुविधाएं रखनी भी जरूरी है। चौहान ने बताया कि छात्रावास के छात्रों को दो समय भोजन एवं एक समय चाय-नाश्ता उपलब्ध होगी।

जिससे सभी विद्यार्थी अन्य कार्यों में ध्यान न लगाकर पढ़ाई कर सके। कार्यक्रम के दौरान मिश्रीलाल सुवासिया ने समाज को बीस कुर्सी एवं दस ट्री गार्ड भेंट की। इस मौके पर मिश्रीमल जैलिया, भंवरलाल जैलिया, नरसिंह बाकोलिया, हुक्मीचंद फुलवारिया, सम्पतराज सुवांसिया, मनोहर कुर्डिया, रमेश बडेरा, रायचंद जाटोल, ओमप्रकाश सिंगाड़िया सहित कई समाज के लोग उपस्थित रहे।

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