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कार्यक्रम:सामाजिक सरोकार कार्यों में अग्रणी रहे जैन: माली

बाड़मेर2 घंटे पहले
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  • श्मशान विकास समिति के तत्वावधान में वरिष्ठ पत्रकार भूरचंद जैन को अर्पित किए श्रद्धासुमन

नगर परिषद एवं श्मशान विकास समिति के तत्वाधान में मोक्षधाम सार्वजनिक श्मशान घाट में रविवार को समिति के संस्थापक व वरिष्ठ पत्रकार भूरचंद जैन की छठी पुण्यतिथि पर नगर परिषद सभापति दीपक माली, मुख्य व्यवस्थापक मामा भवानीसिंह शेखावत, समिति संयोजक भैरूसिंह फुलवारिया, मदन बारूपाल, सुरेश जाटोल, पार्षद छगनलाल माली तथा राजू महाराज गोवर्धन मथुरा के नेतृत्व में गजरानी ने जैन की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभापति दीपक माली ने कहा कि भूरचंद जैन की सोच का आईना दिखाता है यह मोक्षधाम।

इसको स्वच्छ, खुशहाल व विकसित करने में नगर परिषद का पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने कहा कि भूरचंद जैन पत्रकारिता के साथ-साथ सामाजिक सरोकार में भी अग्रणी रहे। इस दौरान समिति संयोजक भैरू सिंह फुलवारिया ने कहा कि मोक्षधाम को सनातन धर्म का असली स्थल माना जाता है। इसके विकास के लिए सहयोग का आह्वान किया।

मुख्य व्यवस्थापक मामा भवानीसिंह शेखावत ने भूरचंद जैन के कार्यों एवं उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मदन बारूपाल, सुरेश जाटोल व सुरेशसिंह सोढा ने कहा कि जैन का पत्रकारिता के साथ मानव परोपकार का कार्य में अग्रणी भूमिका रही।

इनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस दौरान सभापति दीपक माली ने मोक्षधाम परिसर में निर्माणाधीन संत रविदास सर्किल का अवलोकन कर भामाशाह बाबूलाल मौसलपुरिया को मोक्षधाम में विकास में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर नगर परिषद सभापति दीपक परमार, भैरूसिंह फुलवारिया, भवानी सिंह शेखावत, शंकरलाल माली, धर्मेंद्र फुलवारिया, ओमप्रकाश जाटोल, पारसमल सोनी, प्रवीण सोनी, प्रवीण जैन, मनोज जैन, देवेंद्र मौसलपुरिया, विजेंद्र फुलवारिया सहित कई लोग उपस्थित रहे।
25 फीट की बनेगी आदमकद प्रतिमा

इस दौरान भामाशाह ईश्वरचंद नवल ने मोक्षधाम परिसर में 25 फिट आदमकद भगवान शिव की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। वहीं आस-पास क्षेत्र को सेल्फी पाॅइंट बनाने का भी प्रयास करेंगे।

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