पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:जाट समाज ने मृत्युभाेज, बाल विवाह व नशे पर लगाई रोक, डीजे भी नहीं बजेगा

बाड़मेर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • चौहटन में जाट समाज ने पंचायत में लिया बड़ा निर्णय, अब हाेली के बाद 4 अप्रैल को होगी अगली बैठक

चौहटन के बलदेवराम मिर्धा किसान छात्रावास में रविवार को जाट समाज की पंचायत हुई। मार्च 2020 में यह महापंचायत होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण उस समय इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद अब जाट पंचायत में समाज में फैली कुरीतियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए है। साधु-संत महात्मा सहित जाट समाज के सरपंच, पूर्व सरपंच, जनप्रतिनिधि, पंच मौजूद रहे।

पंचायत में जाट समाज के लोगों ने सर्व सम्मति से मृत्युभोज, बाल विवाह, नशा सहित कई रूढ़ीवादी कुरीतियों का त्याग कर समय के साथ सामाजिक परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए समाज के लोगों की ओर से 21 सदस्य निगरानी कमेटी गठित की गई है, जो ऐसे आयोजनों पर निगरानी रखेगी। वहीं कमेटी की ओर से गांव-गांव बैठकें कर कुरीतियों के त्याग को लेकर समाज के लोगों में जागरूकता का संदेश दिया जाएगा।

जाट समाज की महापंचायत रविवार को चौहटन स्थित बलदेवराम मिर्धा किसान छात्रावास मे महंत जगदीश पुरी, महंत जगराम पुरी, महंत मोटनाथ महाराज के सानिध्य मे आयोजित हुई। पंचायत में जिलेभर से समाज के मौजिज लोगों ने शिरकत की। समाज सुधार को लेकर आवश्यक चर्चा शुरू कर समाज सुधार को लेकर निर्णय किए गए।

समाज के लोगों ने पंचायत में सर्व सम्मति से मृत्युभोज को बंद करने का निर्णय लिया गया। समाज में सालों से मृत्युभोज एक बड़ी समस्या बना हुआ है, गरीब परिवार भी मृत्युभोज को लेकर प्रतिस्पर्द्धा के दौर में बर्बाद हो रहे है। इसी की आड़ में समाज में सालों से बाल विवाह भी जड़े जमाए हुए है। ऐसे में छोटी उम्र में बच्चों का बाल विवाह नहीं करने जैसे ठोस निर्णय भी लिए गए। समाज में नशे कर बढ़ती प्रवृति को देखते हुए सामाजिक कार्यों में नशे पर पूर्ण रूप से रोक लगाए जाने का निर्णय लिया।

सामाजिक कार्यक्रमों में डीजे पर भी पाबंदी लगाए जाने को लेकर चर्चा हुई। दहेज व मायरा भरने को लेकर समाज में लगातार दिखावटी होड़ मची हुई है। ऐसे में इसे भी सीमित दायरे में ही दिए जाने का निर्णय हुआ। मल्टीमीडिया मोबाइल के इस्तेमाल से युवक-युवतियाें पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के साथ ही समाज में बढ़ रही घटनाओं को लेकर भी चर्चा की गई।
21 सदस्यों की निगरानी कमेटी का किया गठन

पंचायत के दौरान जिलेभर से समाज के मौजिज लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान समाज के लोगों ने विचार-विमर्श कर समाज हित में आवश्यक निर्णय किए है। इस दौरान संरक्षक रामाराम गोदारा के नेतृत्व में सर्व सहमति से 21 सदस्यों की निगरानी कमेटी का गठन किया गया। कमेटी की ओर से समाज में होने वाली कुरीतियों पर निगरानी के साथ ही ग्राम पंचायत वार कमेटियां बनाने का निर्णय लिया गया है।

समाज की आगामी बैठक होली के बाद 4 अप्रैल चौहटन बलदेवराम मिर्धा हॉस्टल में होगी। रविवार को हुई बैठक में रामाराम गोदारा, प्रधान रुपाराम सारण, पूर्व प्रधान कुंभाराम सेंवर, भलाराम सांई, सिमरथाराम जाखङ, गोमाराम सांई, जेठाराम जाखङ, रेऊराम डऊकिया, हुकमाराम सऊ, जगदीश गोदारा, तिलोक पोटलिया, सोनाराम भारी, खेमाराम सऊ, अमराराम खीचङ, महेशाराम बाना, मोहनलाल हुडा, मगाराम वांभू, मालाराम, राजाराम भादू, जूझाराम सऊ, भानाराम नेहरा, खेमाराम आर्य, ठाकराराम भादू, गुमनाराम हुड्डा, मूलाराम जाणी, प्रहलादराम डूडी, भैराराम भाखर, बाबूलाल, जेताराम जाणी सहित सरपंच, पूर्व सरपंच और समाज के जनप्रतिनिधि शरीक हुए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser