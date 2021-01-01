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निरीक्षण:जीवनधारा हॉस्पिटल काे मिली फोगसी से मान्यता

बाड़मेर2 घंटे पहले
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रॉय कॉलोनी स्थित जीवनधारा हॉस्पिटल को स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों की राष्ट्रीय संस्था फोगसी द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 28 जनवरी को फोग्सी के निरीक्षणकर्ताओं द्वारा जीवनधारा हॉस्पिटल को सुरक्षित प्रसव एवं सुरक्षित मातृ व शिशु सेवाओं के लिए निरीक्षण किया गया।

इसमें हॉस्पिटल एवं सभी नर्सिंग कर्मियों को सभी मातृ व शिशु सेवाओं के लिए सभी मानकों पर सुरक्षित सुसज्जित व प्रशिक्षित माना गया। हॉस्पिटल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. लता अग्रवाल के अनुसार फोग्सी का मान्यता प्रमाण पत्र उन संस्थाओं को प्रदान किया जाता है, जो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सभी मानकों पर खरे उतरते हैं ।

इनका समस्त स्टाफ मातृ प्रसव की समस्त जटिलताओं को समझने एवं उपचार करने के लिए पूर्णतया प्रशिक्षित है। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज अग्रवाल ने बताया कि जीवनधारा हॉस्पिटल बाड़मेर क्षेत्र का प्रथम अस्पताल है, जिसको ये प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

उन्होंने बताया कि एचएलएफ पीपीटी संस्था एवं उनके सदस्य डॉ. पंकज शेखावत, विष्णुप्रिया, राहुलसिंह एवं अरशद खां द्वारा समस्त स्टाफ को उचित मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया।निरीक्षण में अस्पताल के स्टाफ स्टेला बेन, दिव्यानी शर्मा, नितिन सोनी, प्रकाश कुमार, कमला चौधरी, जसराज, अशोक कुमार, कमला एवं शान्ति ने भाग लिया।

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