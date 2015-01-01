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पशुधन बचाओ अभियान:जोधपुर रेल मंडल ने शुरू किया पशुधन बचाओ अभियान, ट्रेन हादसे भी कम होंगे

बाड़मेरएक घंटा पहले
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  • पशु पालकों, पर्यावरण प्रेमी और पशु सहायतार्थ केन्द्र चलाने वाली संस्थाओं की हाेगी भागीदारी

रेलवे लाइन पर आए दिन पशुधन के दुर्घटनाग्रस्त हाेने से बचाने के लिए अब जाेधपुर रेल मंडल ने नई पहल शुरू की है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पाण्डेय की पहल पर पश्चिमी राजस्थान के पशुधन को रेल पटरियों पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से बचाने के लिए पशुधन बचाओ अभियान की रूपरेखा बनाई गई है। जोधपुर रेल मंडल में हर साल तीन सौ से अधिक पशुधन की ट्रेन से कटने से मौत हो जाती है। उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि जोधपुर मंडल रेल प्रबन्धक पाण्डेय ने रेल पटरियों पर रेलगाड़ियों से टकरा कर मर जाने या घायल हो जाने वाले निरीह पालतु और गैर पालतु पशुओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिये एक अभियान चलाने की आवश्यकता बताई है।

इसके तहत पूरे मंडल में अभियान के शुरुआती दौर में रेलवे द्वारा संबंधित पक्षों तथा स्वयं सेवकाें से विचार आमंत्रित किए जाएंगे। जीव जन्तु जीवन बचाने के लिए शुरू किए जाने वाले इस अभियान में पशु पालकों, पर्यावरण प्रेमी और पशु सहायतार्थ केन्द्र चलाने वाली संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों की सहायता ली जायेगी।

सभी संबंधितों से पशुधन की रक्षा करने और उन्हें ट्रेन से टकराने से बचाने तथा रेल पटरियों से दूर रखने के लिये किये जाने वाले उपायों पर विचार आमंत्रित किये जायेंगे। मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पाण्डेय की इस अभिनव सोच के पीछे रेलवे लाइन पर ट्रेन से टकराकर मरने या घायल हो जाने वाले निरीह पालतु और गैर पालतु जीव जन्तुओं की रक्षा करना है ।

इस संबंध में जोधपुर रेल मंडल के रेल कर्मचारी एक अभियान चला कर उन सभी संबंधित व्यक्तियों और स्वंय सेवी संस्थाओं से संवाद स्थापित करेंगे, जो इस विषय पर सहायतार्थ आगे आना चाहते है और रेलवे प्रशासन की मदद करना चाहते है । अपने सुझाव देने के लिए इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं मोबाइल फोन नंबर 9001198192 पर संपर्क कर सकेंगे। इसके बाद इन सुझावाें की समीक्षा कर विस्तृत कार्ययोजना की रूप रेखा तैयार की जाएगी । उल्लेखनीय है कि पश्चिमी राजस्थान में पानी और खेती की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन जीविका का प्रमुख साधन है। पशुधन बचाओ अभियान में जन जागरुकता अभियान भी चलाया जाएगा तथा पशुपालकों को अपने पशुओं को रेलपटरियों से दूर रखने के बारे में समझाया जाएगा।

जोधपुर डिवीजन में हर साल 300 से अधिक पशुधन की ट्रेन से कटकर मौत

देशभर में इस वर्ष 20 जून तक ट्रेन से कट कर 3,479 पशुओं की मौत हो चुकी है। इसमें हाथियों की संख्या शामिल नहीं है। बीते तीन साल के दौरान पूरे देश में ट्रेन की चपेट में आ कर 60 हाथियों की मौत हुई है जबकि इस साल 20 जून तक पांच हाथी मारे गए। आंकड़ों के अनुसार 2016 में ट्रेन की चपेट में आकर 7,945 पशुओं की मौत हुई।

2017 में यह संख्या बढ़कर 11,683 पहुंच गई। 2018 में 12,625 पशुओं की मौत हुई। इस तरह 2016 से 2018 के बीच 32,253 पशुओं की मौत हुई। पिछले तीन साल में रेल पटरियों पर गाय, शेर और तेंदुओं समेत 32,000 से अधिक पशुओं की मौत हुई है। एक ओर रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर रेलवे पटरियों पर पशुओं की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है।

राखी स्टेशन के पास 15 को हुआ था डिरेलमेंट
रेलवे ट्रैक पर पशुधन के आ जाने के कारण 15 अक्टूबर को राखी रेलवे स्टेशन के समीप एक मालगाड़ी भी पटरी से उतर गई थी। अब इस तरह का अभियान श्ुरू करने से रेल दुर्घटनाओं की संभावना भी कम रहेगी। जोधपुर रेलमंडल ने इसके लिए सभी लोगों से सुझाव मांगे हैं।

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