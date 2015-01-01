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रेलवे:कालका एक्सप्रेस ट्रेन फिर 2 दिन के लिए रद्द

बाड़मेर5 घंटे पहले
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बाड़मेर से ऋषिकेश के बीच चलने वाली कालका एक्सप्रेस ट्रेन काे रेल प्रशासन ने एक बार फिर दाे दिन के लिए रद्द कर दिया। अब यह ट्रेन छह और सात नवंबर काे नहीं चलेगी। रेलवे ने बताया कि पंजाब में किसानाें का आंदाेलन खत्म नहीं हाेने के कारण अगले दाे दिन के लिए इस ट्रेन काे फिर रद्द किया गया है।

इससे पहले आईआरसीटीसी की साइट पर दिनभर आरक्षण हाेते रहे। पांच नवंबर काे भी आईआरसीटीसी की साइट अारक्षण के लिए खुली रही और बाद में ट्रेन रद्द हाेने पर सभी आरक्षण निरस्त कर दिए गए। अब यह ट्रेन पंजाब में किसान आंदाेलन खत्म हाेने के बाद चल सकेगी।

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