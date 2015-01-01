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रेल यातायात:कालका एक्सप्रेस अभी रद्द ही रहेगी, आंदाेलन के खत्म हाेने के बाद ही इस ट्रेन के चलने की संभावना है

बाड़मेर4 घंटे पहले
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बाड़मेर से हरिद्वार के बीच चलने वाली कालका एक्सप्रेस ट्रेन अभी नहीं चलेगी। पंजाब में किसान आंदाेलन के चलते इस ट्रेन काे रेलवे ने फिलहाल अब 23 नवंबर तक नहीं चलाने का फैसला किया है। पहले यह ट्रेन 20 नवंबर तक के लिए रद्द की गई थी। रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि आंदाेलन के खत्म हाेने के बाद ही इस ट्रेन के चलने की संभावना है।

यशवंतपुरम में बढ़ाए काेच: बाड़मेर से यशवंतपुरम के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन में अतिरिक्त एक एसी3 टीयर का काेच बढ़ाया गया है। बाड़मेर से 27 नवंबर और 4 तथा 11 दिसंबर यशवंतपुरम के लिए जाने वाली ट्रेन में यह अतिरिक्त काेच लगेगा। इसी तरह यशवंतपुरम में 30 नवंबर और 7 एवं 14 दिसंबर काे बाड़मेर आने वाली ट्रेन में भी अतिरिक्त काेच लगाया जाएगा।

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