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सवाल:लाइनमैन को 25 केवी ट्रांसफार्मर व ऑयल बेचने के आराेप में निलंबित किया, लाइनमैन ने कहा; एईएन से मेरी नहीं बनती, झूठा फंसाया गया

मायलावास4 घंटे पहले
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  • लाइनमैन पर सरकारी संपत्ति को खुर्द- बुर्द करने का मामला, फिर अधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई

राखी सब स्टेशन के अंदर लगा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर बेच कर उस जगह पर 16 केवी का ट्रांसफार्मर लगा कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने तथा सब स्टेशन के पॉवर ट्रांसफार्मर का ऑयल निकालकर बेचने के मामले में आरोपी लाइन मैन को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़े मामले में अधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई।
आरोप है कि लाइनमैन ने ब्लॉक द्वारा निर्धारित विद्युत आपूर्ति से एक्स्ट्रा सप्लाई देकर डिस्कॉम को लाखों रुपए की चपत लगा दी। इतने बड़े घोटाले के बावजूद डिस्कॉम के अधिकारियों ने आराेपित लाइनमैन काे सिर्फ निलंबित ही किया। इस मामले मेंं सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी संपत्ति काे खुर्द बुर्द करने के मामले में अधिकारियाें ने काेई रिपाेर्ट दर्ज नहीं कराई। इस बीच आराेपी लाइन मैन ने कहा कि संबंधित एईएन उससे रंजिश रखता है और उसने झूठे मामले में मुझे फंसाया है।
लाइनमैन के रूम में रखे अवैध ट्रांसफार्मर भी जब्त, फिर भी मामले काे दबाने में लगी है डिस्काॅम खानापूर्ति के लिए निलंबित किया

33 केवी सबस्टेशन राखी पर कार्यरत कर्मचारी रामावतार मीणा ने सबस्टेशन पर लगे 25 केवीए ट्रांसफार्मर को गायब करके उसकी जगह 16 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा दिया। इसके अलावा क्षेत्र में एक दर्जन अवैध ट्रांसफार्मर की अदला-बदली करके उनका ऑयल चोरी कर लिया।

सिवाना डिस्काॅम कार्यालय के एईएन (पवस) समदड़ी के कार्यालय पत्र संख्या 930 दिनांक 8-12-2020 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रामावतार मीणा पद टेक्निकल हैल्पर (कार्यरत फीडर चार्ज राखी) ने इतने गंभीर आराेप पर निलंबित किया है।

सहायक अभियंता ने मामला सामने आने के बाद कर्मचारी रामावतार मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके सेड़वा जाने का आदेश दिया है, लेकिन लाइनमैन राजनीति पॉवर की वजह से अभी तक राखी सबस्टेशन पर रहकर मामले को दबाने में लगा हुआ है।

विभाग ने अभी तक दर्ज नहीं करवाई एफआईआर

राखी सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर चोरी करके अवैध शिफ्ट करने सहित ऑयल को खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आए एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं करवाया है। ऐसे में मामले में किसी बड़े अधिकारी की मिलीभगत से भी इंकार नहीं किया जा सकता। लाइनमैन रामावतार मीणा को निलंबित करके सेड़वा भेजना का आदेश जारी करने के बाद में लाइनमैन शिकायतकर्ता पर दबाव बनाकर मामले को रफा-दफा करने में लगा हुआ है।
ऑयल निकालने से जल गए थे ट्रांसफार्मर, 3 गांव अंधेरे में थे

33 केवी सब स्टेशन राखी में लगे सभी ट्रांसफार्मर से 2 अगस्त को अचानक ऑयल खाली होने से 3 गावों की बिजली 24 घंटे तक बंद रही थी। सूचना के बाद समदड़ी एईएन रामावतार मीणा ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी प्राप्त की। जिसके बाद अचानक ऑयल खाली होने से चोरी होने का संदेह हुआ था। समदड़ी एईएन रामावतार मीणा ने राखी सब स्टेशन पर कार्यरत लाइनमैन सहित अन्य कर्मचारियों पर नजर बनाए रखते हुए चार माह बाद अवैध ट्रांसफार्मर शिफ्ट, ऑयल को खुर्द-बुर्द करने, निर्धारित ब्लॉक आपूर्ति के अलावा अधिक विद्युत आपूर्ति करने के मामले का खुलासा करते हुए लाइनमैन को निलंबित कर दिया था।
केस- 1

राखी सब स्टेशन पर कार्यरत फीडर इंचार्ज रामावतार मीणा ने 33 केवीए सबस्टेशन राखी पर स्थापित 11/04 केवी 25 केवीए ट्रांसफार्मर को गायब कर 16 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा दिया।

केस- 2

फीडर इंचार्ज ने 33/11 केवी उपचौकी राखी पर स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मर का ऑयल निकाल कर खुर्द-बुर्द कर बेच दिया जिससे राखी सब स्टेशन का पूरा पॉवर हाउस का ट्रांसफार्मर जल गया जिससे इस सब स्टेशन से जुड़े गांव कई 24 घंटों तक अंधेरे में रहे।

केस- 3

लाईनमैन ने बिना उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के बिना डिस्कॉम के उपभोक्ता राखी निवासी इब्राहिम खां के 11 केवी लाइन व ट्रांसफार्मर को अवैध रूप से शिफ्ट किया।

  • समदड़ी सहायक अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है, एवं इसकी जांच पादरू एईएन को सौंपी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, वैसे पूरा प्रकरण बिजली चोरी निरोधक थाना बाड़मेर को भेज दिया है। - सोनाराम चौधरी, अधिशाषी अभियंता सिवाना
  • अधिशाषी अभियंता की ओर से जांच के आदेश प्राप्त हुए है। सोमवार को राखी पहुंचकर मामले की तथ्यात्मक जांच की जाएगी। - भूपेंद्रसिंह राजपुरोहित, जांच अधिकारी, सहायक अभियंता डिस्कॉम पादरू
  • समदड़ी सहायक अभियंता के साथ मेरी बनती नहीं है, इसलिए मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। मैंने कोई कनेक्शन शिफ्ट नहीं किया एवं न ही कोई पॉवर ट्रांसफार्मर से ऑयल निकाला। ट्रांसफार्मर से ऑयल बाड़मेर से आए कार्मिकों ने निकाला था। - रामावतार मीणा, फीडर इंचार्ज राखी
  • फीडर इंचार्ज राखी पर बिना उच्चाधिकारी के स्वीकृति से कनेक्शन शिफ्ट सहित कई गंभीर शिकायतें आई है। पादरू सहायक अभियंता की जांच के बाद मामला साफ हो जाएगा। - रामावतार मीणा, सहायक अभियंता, समदड़ी
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