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समस्या:लिंक सड़कें क्षतिग्रस्त, जगह-जगह बिखरे पत्थर दे रहे हादसे को न्योता

रामजी का गोल3 घंटे पहले
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नेशनल हाइवे 68 बोर चारणान से मोटवी माता मंदिर से होते हुए पीपराली व लोहारवा को जोड़ने वाली सड़क व बोर टोल गेट से आकली होते हुए अरणियाली को जाने वाली सड़क जर्जर हाल में है। यह सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है और डामर का नामोनिशान भी मिट चुका है और दो कटाइयां तो इतनी खराब हालात में है कि वहां से वाहन निकालना मुश्किल हो जाता है।

इन सड़क मार्गों से होते होते हुए मोटवी माता के सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते है, टूटी सड़क की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में संबंधित विभाग व जनप्रतिनिधियों को कई बार लिखित व मौखिक अवगत करवाया गया लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला।
^मैनें कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों व उच्च जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया है और आगे भी प्रयास जारी है।
-चम्पा देवी,सरपंच, बोर चारणान

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