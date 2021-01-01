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गठन:मेजर दलपत शक्ति संगठन सेड़वा मंडल की कार्यकारिणी गठित

बाड़मेर3 घंटे पहले
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मेजर दलपत शक्ति संगठन के जिलाध्यक्ष स्वरूपसिंह पंवार के निर्देशानुसार सेड़वा मण्डल अध्यक्ष विक्रम सिंह बाखासर ने कार्यकारिणी का गठन किया। इसमें संरक्षक तगसिंह भाटी गोड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रवणसिंह फागलिया, उपाध्यक्ष लालसिंह गंगासरा, मोहनसिंह सिसोदिया, शैतानसिंह गोयल, महामंत्री दीपसिंह बाखासर, कोषाध्यक्ष श्रवणसिंह सांखला, संगठन मंत्री भीमसिंह गोयल, सह संगठन मंत्री बाबूसिंह गंगासरा, महासचिव जगदीश सिंह बाखासर, प्रवक्ता मदनसिंह परमार, मीडिया प्रभारी दुर्गसिंह तारीसरा, मंत्री कल्याणसिंह गंगासरा, प्रचार मंत्री प्रेमसिंह राठौड़, खेल मंत्री जितेंद्रसिंह राठौड़, रमेशसिंह सोलंकी को मनोनीत किया।

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