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पुलिस ने दी सीख:हमसे नहीं बीमारी से बचने के लिए पहने मास्क, फिर काटे लोगों के चालान

बाड़मेर16 मिनट पहले
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सर्दी की दस्तक के साथ ही मौसमी बीमारियों के साथ कोरोना भी तेजी से बढ़ने लगा है। इसके बचाव के लिए सरकार बार बार मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस की पालना करने की हिदायत दे रही है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे है। शुक्रवार को कोतवाली के आगे बिना मास्क लगाए लोगों के पुलिस ने चालान काटे और मास्क लगाने की हिदायत दी।

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