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बैठक:समाज में कुरीतियाें पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बैठक आयोजित

सेड़वा3 घंटे पहले
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उपखंड मुख्यालय के जाटों का बेरा के सबरवालों की ढाणी स्थित प्राथमिक विद्यालय में रविवार को सर्व समाज की बैठक आयोजित कर नशे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने का फैसला लिया गया। हुकमाराम जाखड़ ने बताया कि जाटों की बेरा के सर्व समाज में सामाजिक कुरीतियाें का त्याग करने के लिए रविवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय सबरवालों की ढाणी, जाटों का बेरा में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में समाज मे फैली सामाजिक कुरीतियों के बारे में विस्तार से चिंतन मनन किया तथा आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि आज के बाद जाटों के बेरा गांव में मृत्युभोज और बाल-विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, किसी मृत्यु होने पर बारहवें की अवधि तक उस परिवार में नशे पर पूर्ण प्रतिबंध, शादी विवाह में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

बैठक के दौरान जाटों के बेरा के उपसरपंच देवाराम सबरवाल, सारला के पूर्व सरपंच मेवाराम सेंवर, जियाराम, कालूराम सबरवाल, फूसाराम सारण, ओमप्रकाश सारण, कालूराम जाणी, भगवानाराम पिंडेल, जेठाराम मेघवाल सहित सैकड़ों लोग माैजूद रहे। जाखड़ ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ग्राम पंचायत जाटों का बेरा के आस-पड़ोस के गांव सारला, दीपला, हुसैन का तला, नवातला, भाडा, धुड़ावा, एकल के लोगों से भी नशा मुक्ति में सहयोग करने आह्वान किया।

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