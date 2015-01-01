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पंचायत चुनाव:नागाैर सांसद बेनीवाल ने रालाेपा प्रत्याशियाें के समर्थन में की सभाएं

बाड़मेर16 मिनट पहले
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लीलसर. लीलसर में सभा को संबोधित करते नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल।
  • रालोपा, भाजपा व कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में झौंकी ताकत, सभाएं जारी

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने तूफानी जनसंपर्क करके एक दर्जन जनसंपर्क सभाओं में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करके उन्हें पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चुनाव में विजयी बनाने का आह्वान किया।

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पंचायती राज के चुनाव में भाजपा व कांग्रेस को हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन यदि जनता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में मतदान करके पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव में उन्हें बहुमत देती है तो गांव गरीब किसान की आवाज मजबूत होगी और आने वाले 2023 के चुनाव में आरएलपी अकेले मजबूती से चुनाव लड़ेगी।

उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार ने 2 साल में ही जनता से वादा खिलाफी कर दी और अशोक गहलोत के राज में विकास कार्यों के स्थान पर अपराध में बढ़ोतरी हुई। सांसद ने अपने दौरे में खडीन, रामसर, बीजराड़, लीलसर, धनाऊ, अरटा, मदावा, धौरीमन्ना, आडेल, डाबड़ भाटियान, चोंचवा फांटा सहित कई स्थानों पर जन सम्पर्क सभाओं को संबोधित किया।

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