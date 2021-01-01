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शिविर:माहेश्वरी भवन में प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ

बाड़मेर3 घंटे पहले
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श्री माहेश्वरी पंचायत संस्थान, बाड़मेर के तत्वावधान में आयुर्वेद एक्युप्रेशर एवं सुजोक पद्धति द्वारा बिना दवा के इलाज आधारित निशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ बुधवार को स्थानीय माहेश्वरी भवन में अध्यक्ष ओमप्रकाश मेहता, सचिव दाऊलाल मूंदड़ा, कोषाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार, संरक्षक ओमप्रकाश चंडक, नारायण राठी आदि के सानिध्य में किया गया।

श्री माहेश्वरी पंचायत संस्थान के अध्यक्ष ओमप्रकाश मेहता ने बताया कि शिविर 12 फरवरी तक श्री माहेश्वरी पंचायत भवन में प्रतिदिन सुबह 10.30 से दोपहर 1 बजे व दोपहर 4..30 से 6.30 बजे तक होगा। शिविर में थेरेपिस्ट पवन कुमार भारद्वाज अपनी सेवाएं दे रहे है।

शिविर में शुगर, कमर दर्द, लकवा, घबराहट, अनिद्रा, गठिया रोग, हृदय रोग, श्वांस रोग, सिर दर्द, कब्ज व गैस, किडनी संबंधित रोग, माइग्रेन तनाव, दौरा पड़ना, ब्लड प्रेशर, बवासीर, पीलिया, जोड़ों का दर्द, पथरी, सायटिका, मोटापा आदि समस्याओं का निवारण किया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि अधिक से अधिक लोग इस शिविर से जुड़कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें।

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