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कार्रवाई की मांग:मनरेगा के तहत निर्मित टांकों के लिए न पर्याप्त सामग्री दी न भुगतान हुआ, जांच की मांग

बाड़मेर3 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत गोहड़ का तला में मनरेगा के तहत बने टांकों में भारी अनियमितताएं सामने आई है। मनरेगा के तहत बने टांकों में से कई टांकों के अंदर की चौड़ाई 3 फिट ओर पुराने टांकों की मरम्मत कर ऊपर छत बनाकर उन्हें नया बता दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कई लाभार्थियों को मनरेगा के तहत बने टांकों पर पर्याप्त सीमेंट भी नहीं दिया गया और कइयाें के जॉबकार्ड का भुगतान नहीं किया गया है।

ग्रामीण धीनाराम, सगराराम ने बताया कि टांकों का निर्माण में सिर्फ खानापूर्ति की गई है। टांका निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने की वजह से टांकों में पानी का ठहराव नहीं हो रहा है और ढह रहे है। ग्रामीणों ने उक्त ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत बने टांकों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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