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मौसम:रात का पारा 18 डिग्री पहुंचा,असर दिखाने लगी सर्दी

बाड़मेर2 घंटे पहले
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उत्तरी भारत में बर्फबारी के बाद चल रही शीतलहर के कारण जिले में भी सर्दी का असर बढ़ रहा है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और सुबह शाम सर्दी का असर बढ़ रहा है। शनिवार काे जिले में अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। शहर समेत जिलेभर में सर्दी का असर बढ़ने से सुबह-शाम लोग गर्म कापड़ो में नजर आ रहे हैं। जिले में दिन-रात के तापमान में अंतर भी काफी दर्ज हो रहा है जिससे लोगाें की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष सर्दी अधिक पड़ने का अंदेशा है।

मौसम के दौरान जिले में इन दिनो सुबह-शाम व रात के तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दिन के तापमान में गत तीन दिनो से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस सप्ताह न्यूनतम तापमान 18 डिग्री बना हुआ है वहीं दिन में तापमान 34 से 35 डिग्री के बीच रहा। इस प्रकार तापमान में करीब दो गुना से भी अधिक का अंतर दर्ज किया जा रहा है। जिससे रात व सुबह-शाम को सर्दी का असर अधिक रहता है जिससे लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वही दिन को दोपहर में गर्मी अधिक रहती है।
उत्तरी भारत की बर्फबारी से बढ़ी सर्दी
कुछ दिनो पूर्व उत्तरी भारत के हिमाचल, शिमला समेत कई हिस्सों में बर्फबारी होने से क्षेत्र में भी सर्दी का असर बढ़ रहा है। इसी कारण से जिले में भी सर्दी का असर बढा है। इस कारण पिछले दो सप्ताह से रातों को तापमान में गिरावट से सर्दी का असर बढा है। साथ ही गत कुछ दिनों से दिन में मौसम गर्म रहने से लोगाें में मौसमी बीमारियों के बढ़ने का भी अंदेशा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री एवं न्यूनतम 17 डिग्री रहेगा।

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