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समस्या:आधार कार्ड बनाने की सुविधा नहीं, लोग परेशान

गुड़ामालानी3 घंटे पहले
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उपखंड मुख्यालय पर आधार कार्ड बनाने को लेकर कोई सुविधा नहीं है। इस वजह से लोगों को आधार बनवाने के लिए सौ किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। मुख्यालय पर उपखण्ड कार्यालय, तहसील, अधीक्षण कार्यालय सहित सैकड़ों ई मित्र सेवा केंद्र है तथा जरूर कामकाज में आधार को अनिवार्य माना गया है। लेकिन इसको बनवाने के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है।

पहले यह सुविधा डाकघर में थी वह भी लॉकडाउन के दौरान बंद हो गई जो अभी तक शुरू नहीं हुई है। एक ई मित्र संचालक ने बताया कि उन्होंने एक साल से आवेदन कर रखा है लेकिन स्वीकृति नहीं मिल रही है। आधार के अभाव में कई लोगों के आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है।

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