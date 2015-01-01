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जनसेवा:गाेविंदानंद महाराज के जन्मदिवस पर प्रेम सभा का आयाेजन, 2500 मैथी के लड्डू बांटे

बाड़मेर33 मिनट पहले
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जूना सोमेसरा स्थित सती माता मंदिर पर 17 दिसम्बर को गोविंदानंद महाराज के 41वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य मे प्रेम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें भक्त भाविकों ने गुरु महाराज को 21 किलो फूलों की माला पहनाकर जन्मदिन की बधाइयां दी एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरु महाराज ने 2500 मैथी के लड्डू प्रसाद के रूप में भक्त भाविकों को वितरित किए।

महेंद्र सिंह चांदेसरा ने बताया कि गुरु महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य एवं प्रेम सभा में बायतु प्रधान सिमरथाराम बेनीवाल, सोमेसरा सरपंच प्रतिनिधि जसराज धतरवाल, कालूड़ी सरपंच प्रतिनिधि गणपत सिंह राजपुरोहित, चांदेसरा सरपंच प्रतिनिधि संजय प्रताप सिंह, बालोतरा पंचायत समिति सदस्य मुकेश कुमार राजपुरोहित, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि नारायण सिंह राजपुरोहित चांदेसरा एवं समस्त मेहमानों का माला एवं साफा पहनाकर समस्त चांदेसरा ग्रामवासियों द्वारा स्वागत किया। जिसमें बालोतरा पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि की और से समस्त भक्त भाविको को मास्क वितरित किए।

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