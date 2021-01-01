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हादसा:बोलेरो पलटने से एक की मौत, दो घायल

भियाड7 घंटे पहले
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पुलिस चौकी भियाड़ के लंगों की ढाणी के पास रविवार शाम बोलेरो पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि दो जने घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पवन चक्की पर चल रहे काम के लिए बोलेरो कैंपर गाड़ी से लंगों की ढाणी से भियाड़ जा रहा था, तभी अचानक गाड़ी पलटने से देवीसिंह पुत्र बाबूसिंह राजपुरोहित निवासी बीसूकल्ला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो जने घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को पीएचसी भियाड़ लाया गया, जहां घायलों का उपचार किया। सूचना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव उठाने से मना कर दिया। इसके बाद चौकी प्रभारी बगडाराम विश्नोई ने मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली।

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