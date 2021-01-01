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स्वास्थ्य:मौसम बदलते ही फरवरी के तीन दिन में अस्पताल की ओपीडी दाेगुनी, लगी कतारें

बाड़मेर3 घंटे पहले
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जिला अस्पताल में इस माह के तीन दिन में ओपीडी अचानक बढ़ी है। जनवरी माह में औसतन ओपीडी प्रतिदिन 800 से 900 रही। लेकिन फरवरी माह के तीन दिनाें में यह लगभग दाेगुनी हाे गई। अचानक माैसम परिवर्तन के चलते माैसमी बीमारियाें के मरीजाें की तादाद बढ़ गई।

एक फरवरी काे 1948, 2 काे 1852 तथा 3 फररवरी की शाम तक 1774 मरीज जांच कराने पहुंचे। बुधवार काे अस्पताल के पर्ची काउंटराें पर मरीजाें की लंबी कतारें लगी रही। इसमें सबसे ज्यादा बुखार, जुकाम सहित मौसमी बीमारियों के मरीज हैं।

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