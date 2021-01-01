पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शिक्षा के लिए नवाचार:विद्यालय भवन पर पेंटिंग से दिया रेलगाड़ी का रूप, अब कर रहे बगीचे को विकसित

आडेल3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
राउप्रावि वागोणीं धतरवालों की ढाणी के स्कूल भवन को पेंटिंग से दी ट्रेन की सूरत। - Dainik Bhaskar
राउप्रावि वागोणीं धतरवालों की ढाणी के स्कूल भवन को पेंटिंग से दी ट्रेन की सूरत।
  • राउप्रावि वागोणीं धतरवालों की ढाणी में शिक्षकों की अनूठी पहल

ग्रामीण अंचलों में सरकारी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षा स्तर को बढ़ाने व विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए शिक्षक नित नए नवाचार कर रहे हैं। गुड़ामालानी पंचायत समिति के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वागोणी धतरवालों की ढाणी के प्रधानाध्यापक रामेश्वर मीणा व चार स्टाफ शिक्षकों ने कोरोना महामारी के खाली समय का सदुपयोग करते हुए विद्यालय को पेंटिंग के जरिए रेलगाड़ी का रूप देकर विद्यार्थियों की शत प्रतिशत उपस्थिति तथा शिक्षा के प्रति रुझान को बढ़ावा दिया जा रहा है। कमरों की दीवारों को दोनों तरफ से रेलगाड़ी डिब्बों की तरह रंग रोगन किया है। कमरों के दरवाजे पर खड़े बच्चों को ऐसा लगता है मानों रेल के डिब्बे में खड़े हो। रेलगाड़ी के संपूर्ण डिब्बे के तर्ज पर कमरों को रंग कर सजाया गया है। इस प्राथमिक विद्यालय में वर्तमान में 70 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

अभिभावक व भामाशाह भी ले रहे स्कूल विकास में रुचि
विद्यालय में विद्यार्थियों की शत प्रतिशत उपस्थिति तथा बेहतर परिणाम के लिए शिक्षकों के प्रयासों तथा सकारात्मक पहल से विद्यार्थियों के अभिभावक तथा भामाशाह भी रुचि ले रहे हैं। विद्यालय के नवाचार मे अपना योगदान दे रहे हैं। गुड़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी ने विद्यालय में बच्चों को मीठा पानी के लिए ट्यूबवैल का तीन माह पूर्व निर्माण करवाया था।

जिससे वागोणीं धतरवालों की ढाणी में विद्यार्थियों को मीठा पानी की व्यवस्था हुईं हैं। प्रत्येक कक्षा में चार पंखे लगे हुए हैं। जिससे विद्यार्थियों को गर्मी के मौसम में लाभ होता है। गणतंत्र दिवस पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की मेहनत से विद्यालय की रंग रोगन को देखने के लिए बाहर से भी ग्रामीण व विद्यालय स्टाफ भी देखने के लिए पहुंच रहे हैं।

गुड़ामालानी तहसील में सबसे पहला मंगले की बेरी पीईईओ क्षेत्र का राउप्रावि वागोणीं धतरवालों की ढाणी विद्यालय है। जिन्होंने विद्यालय भवनों को रेलगाड़ी का रूप दिया। ऑनलाइन कार्यों के लिए शिक्षक गुलाम अली शम्मा ने विद्यालय में प्रिंटर भेंट किया।
मनोबल बढ़ाने के लिए भामाशाह आए आगे
विद्यार्थियों व शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए 26 जनवरी को भामाशाहों ने कई घोषणाएं की। उपसरपंच अणसी देवी गौड़ ने विद्यालय के मुख्य द्वार को कलाकृति की दृष्टि से तैयार करवाने के करीब 70 हजार रुपए से कार्य शुरू करवाया है। इसी तरह कम्पाउडर नारायणलाल धतरवाल ने विद्यालय में खिलौना बैक स्थापित करने में सहयोग कर रहे है। विद्यालय में बच्चों व ग्रामीणों को पानी के लिए दानोणीं धतरवाल परिवार की और पानी की प्याऊ का निर्माण करवाने की तैयारियां चल रही है।

  • विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्सुकता तथा शैक्षणिक माहौल पैदा करने के लिए नवाचार किये जा रहे है। विभिन्न तरह के नए प्रयोग किए गए हैं। - रामेश्वर मीणा,प्रधानाध्यापक
  • विद्यालय को ट्रेन पैटर्न पर विकसित किया है जो कि पूरे गुड़ामालानी में चर्चा का विषय बना है। शिक्षकों, भामाशाहों व अभिभावकों की सराहनीय पहल है। - शंकर लाल योगी, पीईईओ
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser