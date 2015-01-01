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स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन:पंचकर्म से शरीर की पूरी नाड़ियों का होता है शोधन, रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास

बाड़मेरएक घंटा पहले
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यह है पंचकर्म पद्धति, इसे अपनाएं और स्वस्थ जीवन जीएं
  • धन्वंतरि जयंती विशेष; कोरोना काल में सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का विश्व में बढ़ा मान, आज भी सर्वश्रेष्ठ
  • कमर और बांयें पैर में असहनीय दर्द था, 21 दिन पंचकर्म सहित आयुर्वेदिक इलाज लिया, अब पूरी तरह ठीक: कैलाश दान चारण

महेश गौड़. मनुष्य का सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। आज धनतेरस और भगवान धन्वंतरि की जयंती है। भगवान धन्वंतरि को भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आयुर्वेेद में अपने आस पास स्थित वनस्पति और पदार्थों से ही बीमारियों का इलाज किया जाता है। यह एक पौराणिक और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है।

भगवान धन्वंतरि के बोलने पर सुश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की रचना की। वर्तमान के कोरोना काल में आयुर्वेद को बहुत ज्यादा महत्व मिला है। लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद को अपनाया और सरकार ने भी इसको महत्व दिया। परिणाम स्वरूप भारत में अन्य देशों की अपेक्षा कोरोना का भय लोगों में कम है।

इसका मूल कारण यहां के लोग प्रकृति के नजदीक और इसी के साथ जीते है। आज भगवान धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद के पंचकर्म को अपनाने वाले लोगों ने इससे होने वाले स्वास्थ्य लाभ को साझा किया। एलोपैथिक लंबे इलाज के बावजूद कई लोग ठीक नहीं होते है। लेकिन उन्हीं रोगों का आयुर्वेद में सटीक इलाज संभव है। ऐसे कई उदाहरण है, जिनमें एलोपैथिक इलाज से डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए लेकिन आयुर्वेदिक इलाज से पूरी तरह स्वस्थ हो गए है।

मैं पुलिस में ड्राइवर हूं। मुझे कमर और बांयें पैर में भयंकर दर्द रहता था। अहमदाबाद, जोधपुर सहित कई अस्पतालों में इलाज करवाया लेकिन कोई राहत नहीं मिली। दवाइयां बंद होते ही दुबारा दर्द शुरू हो जाता था। डॉक्टर ने भी कहा कि अब आपको आजीवन दर्द निवारक गोली खानी पड़ेगी। इसके बाद बहुत ही हतोत्साहित हो गया था।

इस दौरान हमारे एक स्टाफ ने डॉ. पंकज विश्नोई से आयुर्वेदिक इलाज की बात कही। मैने डॉ. विश्नोई से मिलकर उनसे सारी समस्या बताई। इसके बाद उन्होंने पंचकर्म किया और इसके साथ ही अन्य आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया। 21 दिन लगातार चले इस इलाज के पंद्रहवें दिन में मुझे राहत मिलनी महसूस हुई। 50 दिन बाद पूरी तरह ठीक हो गया।

पेट की समस्या होने पर पंचकर्म किया, अब स्वस्थ हूं: नरपतसिंह

मेरे पेट संबंधी समस्या से परेशानी थी। गैस सहित अन्य कई तरह की परेशानियों की वजह से दिनभर परेशानी रहती थी। इसके बाद मैने पंचकर्म के बारे में जानकारी ली और डॉक्टर के निर्देशन में पंचकर्म की प्रक्रिया शुरू की। करीब एक माह तक पंचकर्म की पांचों प्रक्रियाएं पूरी की। इसके बाद शरीर बहुत ही तरोताजा और हल्का महसूस होने लगा। मेरी उम्र 45 के पार है लेकिन पंचकर्म के बाद मुझमें स्फूर्ति दुगुनी हो गई है।

एलर्जी व छींकों से परेशानी थी, इलाज लिया, अब ठीक: धोलाराम

मैं सांचौर का रहने वाला हूं और शिक्षक हूं। श्वांस रोग और एलर्जी से बहुत ही ज्यादा परेशानी थी। नाक से पानी बहने के कारण कई बार लगातार छींके आती थी। एलोपैथिक इलाज लिया लेकिन दवाई बंद होने के बाद दुबारा वही स्थिति हो जाती थी।इसके बाद मेरी डॉक्टर से मुलाकात हुई और उन्होंने इसके इलाज के लिए आयुर्वेदिक इलाज अपनाने की बात कही। उसी दिन से उन्होंने अपने हाथों से बनी एलर्जी की दवाई दी, आज दो माह बाद एलर्जी से पूरी तरह मुक्ति मिल चुकी है।

सोरायसिस का एलोपैथिक में लंबा इलाज चला लेकिन राहत नहीं मिली,आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया अब 80% ठीक: सुरेश बेनीवाल

बाड़मेर जिले का निवासी हूं और मुम्बई में इंजीनियर हूं। मैने बाड़मेर में पंचकर्म करवाया था। इससे मुझे अच्छी राहत मिली। मैं सोरायसिस से पीड़ित था, इसको लेकर मुम्बई सहित देश के कई अस्पतालों से इलाज लिया। लंबे इलाज के बावजूद राहत नहीं मिली। डॉक्टरों ने भी जीवन भर दवाइयां चालू रखने की हिदायत दी। बीमारी से परेशान होकर मैने आयुर्वेद की शरण ली।

डॉ. पंकज ने मुझे आयुर्वेदिक इलाज दिया। करीब दो माह के बाद मुझे सोरायसिस से राहत मिलनी शुरू हुई। इससे मेरा विश्वास मजबूत हुआ। अभी 80 फीसदी से ज्यादा ठीक हो गया हूं। कई बार दवाई नहीं लेने के बावजूद भी कोई परेशानी नहीं होती है। अभी इसकी दवाइयां चल रही है और मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि मैं शत प्रतिशत ठीक हो जाऊंगा।

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