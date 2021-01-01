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विरोध प्रदर्शन:अतिरिक्त कार्य का पटवारियों ने किया विरोध, अब दर्जनों पटवार मंडलों में पद रिक्त, परेशानी

बाड़मेर3 घंटे पहले
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बाड़मेर. विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का धरना। - Dainik Bhaskar
बाड़मेर. विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का धरना।
  • 20 दिन से सेड़वा तहसील के आधे से अधिक पटवार मंडलों के काम अटके

सेड़वा में 42 पटवार मंडलों में से 20 पटवारियों के पद पिछले 20 दिन से रिक्त है, जिससे आमजन के कार्य प्रभावित हो रहा है। सेड़वा बाड़मेर जिले का सीमावर्ती क्षेत्र तथा दूर दराज होने से यहां हर कोई सरकारी कर्मचारी आने से कतरा रहा है, इसी वजह से अधिकांश सरकारी कर्मचारियों के पद रिक्त ही रहते हैं। उपखंड के 42 पटवार सर्किल में से मात्र 22 पटवारी ही कार्यरत है तथा 20 पटवारियों के पद पिछले 3 वर्ष से रिक्त चल रहे हैं।

हाल ही में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर पूरे राजस्थान में पटवारियों ने 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडलों के चार्ज का रिकॉर्ड तहसील कार्यालय में जमा करवा दिया है। जबकि अतिरिक्त पटवारियों के 20 दिन से पद रिक्त चलने से सैकड़ों किसानों का राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं लेकिन राजस्थान सरकार बेखबर बनी हुई है।

^पटवारियों के पद रिक्त की समस्या संपूर्ण जिले में है। अतिरिक्त कार्य का रिकॉर्ड पटवारियों ने राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर तहसील कार्यालय में जमा करवा दिया है, जिसको लेकर कोई भी पटवारी या भू अभिलेख निरीक्षक अतिरिक्त चार्ज लेने को तैयार नहीं है। आगे की कार्रवाई के लिए राजस्थान सरकार से जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
-मानाराम मेघवाल,कार्यवाहक तहसीलदार, सेड़वा
^पटवारियों ने राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर अतिरिक्त कार्य के बस्ते तहसील में जमा करवा दिए हैं। पटवार संघ एवं राज्य सरकार के बीच में वेतन विसंगतियों के संबंध में पूर्व में हुए समझौते को लागू नहीं करने तक अतिरिक्त कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा।
-धनराज चौधरी, अध्यक्ष, पटवार संघ, उपशाखा सेड़वा

पंचायत सहायक करेंगे विधान सभा का घेराव

राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के पंचायत सहायकों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर सरकार से नियमितीकरण की मांग की। धरने को संबाेधित करते हुए जिलाध्यक्ष सांवलसिंह राठौड़ ने कहा कि 13 वर्ष बीतने के बाद भी सरकार कमेटी का खेल खेल रही है। ऐसे में राज्य के 27000 पंचायत सहायकों में रोष है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में पंचायत सहायकों को नियमित करने का वादा किया था। जिसके दो वर्ष बीतने के बाद भी नियमित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्द घोषणा नहीं की तो बजट सत्र के दौरान विधान सभा का घेराव किया जाएगा। जिला संगठन मंत्री हनुमानराम सारण ने कहा कि सरकार पंचायत सहायकों से नियमित कार्मिकों की भांति कार्य करवा रही है। लेकिन मासिक मानदेय महज 6000 रुपए दे रही है। ऐसे में परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है।

धरने को सरपंच संघ जिलाध्यक्ष हिन्दू सिंह तामलोर ने सं‍बोधित किया। इस मौके पर मानाराम जाखड़, भूपेश जोशी, महिपाल सिंह, दिलीप आचार्य, हजारीराम मेघवाल,भवानी शंकर गर्ग, शुमार खान, प्रेमसिंह नागड़दा, जीयाराम, गौतम सोनी, हुकमाराम, पुरुषोत्तम बोस, श्रवण सिंह सोढा, धर्माराम सियाग, जयशंकर सिवाना, मेहराराम, हरीश सहित कई पंचायत सहायक माैजूद रहे।

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