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कार्रवाई:पटाखों के विक्रय पर लगेगा जुर्माना, राज्य सरकार द्वारा आतिशबाजी पर प्रतिबंध लागू किया गया है

बाड़मेरएक घंटा पहले
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राज्य में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं श्वसन रोगों से पीड़ित नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ राज्य सरकार द्वारा आतिशबाजी पर प्रतिबंध लागू किया गया है। पटाखों के विक्रय पर दस हजार रुपए तथा उपयोग पर दो हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 3 नवम्बर को अधिसूचना जारी कर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में संशोधित करते हुए विभाग द्वारा जारी रेग्युलेशन 3 मई, 2020 में रेग्युलेशन 13 के पश्चात रेग्युलेशन 14 व 15 जोड़ते हुए किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने तथा किसी भी व्यक्ति को आतिशबाजी के उपयोग व जलाने की अनुमति नहीं होने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है।

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