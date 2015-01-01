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पेट्रोल की नई कीमत:पेट्रोल 32 पैसा और डीजल 36 पैसा प्रति लीटर दाम बढ़े

बाड़मेर4 घंटे पहले
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  • बाड़मेर में पेट्रोल की नई कीमत 89.72 व डीजल 80.74 रुपए प्रति लीटर हुई

करीबन दो महीने बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (अाेएमसी) ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से आज बढ़ोत्तरी कर दी है। पेट्रोल की कीमतें हर दिन पेट्रोल की कीमतों में हो रहे बदलाव के चलते बाड़मेर में पेट्रोल के दाम रुपए 89.72 लीटर पहुंच गए हैं। इसी तरह डीजल की कीमत 0.36 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई थी। ऊपर दिए गए डीजल की कीमतों में राजस्थान राज्य के टैक्स शामिल है।

बता दें कि कोरोना में पिछले करीबन दो महीनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़त नहीं हुई थी। हालांकि भारत विदेशों से जो तेल इस दौरान खरीदता रहा है,उसकी कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहा है। देश में तेल की कीमतों में 2 महीनों से कोई बदलाव नहीं हुआ। दरअसल क्रूड की कीमतों में एक डॉलर का भी इजाफा होता है तो इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों पर पड़ता है।क्रूड की

कीमत में अगर एक डॉलर का इजाफा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 40 पैसा प्रति लीटर का इजाफा होता है। इसका मतलब यह है कि ईंधन की कीमतें पिछले दो महीनों के आधार पर 1.20 रुपए प्रति लीटर बढ़नी चाहिए थी। हालांकि ऑयल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों को स्थिर ही रखा है। खासकर तब जब वैश्विक स्तर पर क्रूड की कीमतें पिछले महीने कम हुई थीं। इस वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने से ऑयल कंपनियां बचती रही हैं।

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