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विरोध:चार सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन, पुतला फूंककर जताया विरोध

बाड़मेर3 घंटे पहले
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डॉ. भीमराव अंबेडकर कार्यक्रम आयोजन समिति बाड़मेर के बैनर तले चार सूत्री मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया। अंबेडकर सर्किल तिलक नगर पर मोमबत्तियां जलाई। प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर के गेमराराम मेघवाल की पाक से रिहाई, जालोर के एक विधायक की ओर से महिला विकास अधिकारी को अभद्र धमकी देने पर गिरफ्तार करने, न्यू अंबेडकर सर्किल तिलक नगर के सीसीटीवी कैमरे ठीक करवाने व चोरी की घटनाएं बढ़ने पर तिलक नगर में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए।

कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार का पुतला जलाने के साथ अंबेडकर सर्किल पर मोमबत्तियां जलाई। एडवोकेट नवल किशोर लीलावत ने बताया कि चार सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सीएम से कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान मोतीराम, तरूण परिहार, धनाराम, मुकेश बालवा, संरक्षक भोजाराम, दशरथ मेघवाल, राजाराम बालवा, हनुमानराम समेत कई लोग मौजूद रहे।

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