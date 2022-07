Hindi News

कांगो से शहीद सांवलाराम पार्थिव देह कल आएगा भारत: 1 अगस्त को राष्ट्रीय सम्मान के साथ पैतृक गांव होगा अंतिम संस्कार

शहीद सांवलाराम।

कांगों में हिंसक प्रदर्शन के दौरान शहीद हुए बाड़मेर गुड़ामालानी बांड निवासी सांवलाराम का पार्थिव शरीर कल रविवार को भारत पहुंचेगा। 1 अगस्त को शहीद के पैतृक गांव बांड गांव राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं, परिवार का पांच दिनों से रो-रो कर बुरे हाल हो गए है। शहीद के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे है।

बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर ने प्रेस रिलीज करते हुए बताया कि 25 जुलाई को कांगो के निवासियों ने पूरे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic repblic of cango) में एक वीक के लिए मोनुस्को (United Nation Organisation stabilization Mission in the democratic repblic of the cango) के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था। प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर लिया। 26 जुलाई को मोरक्को कैंप पर जहां हेड कांस्टेबल सांवलाराम विश्नोई अपने साथियों के साथ तैनात थे, उग्र भीड़ ने धारदार हथियारों तथा ऑटोमैटिक हथियारों से हमला कर दिया। सांवलाराम विश्नोई अदम्य एवं वीरता परिचय दिया। मोनुस्को कैंप में मौजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई। सांवलाराम विश्नोई इस हमले में बुरी तरह जख्मी होते हुए भी अंतिम सांस तक प्रदर्शनकारियों का मुकाबला करते रहे और लड़ते-लड़ते प्राण न्यौछावर कर दिए।

शहीद सांवलाराम का पार्थिव देह 31 जुलाई यानि कल रविवार सुबह 9 बजे नई दिल्ली पहुंचेगा। विमान से दिल्ली से जोधपुर लाया जायेगा। इसके बाद सड़क मार्ग से जोधपुर से बाड़मेर लाया जाएगा। 1 अगस्त को शहीद का पार्थिव शरीर सुबह 8 बजे सीमा सुरक्षा बल कैंप नेहरू नगर में श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद बाड़मेर में शहीद सर्किल, चौहटन सर्किल, कुर्जा फांटा, सनावड़ा, मेहलू होते हुए उनके पैतृक गांव बांड पहुंचेगा। राष्ट्रीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं गांव में अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है।

23 साल तक दी सेवाएं

शहीद सांवलाराम 25 जनवरी 1999 को बीएसएफ में भर्ती हुए थे। ड्यूटी के प्रति लगन व कर्तव्य निष्ठा के चलते हेड कांस्टेबल सांवलाराम को संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन कांगो के लिए चुना गया। ये 2 मई 2022 से शांति मिशन कांगों में अपनी सेवाएं दे रहे है।