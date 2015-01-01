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बत्ती गुल:रामसर, आडेल, बायतु व शिव की बिजली बंद रहेगी

बाड़मेर4 घंटे पहले
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शुक्रवार 18 दिसम्बर को 132 केवी जीएसएस बाड़मेर में सुबह 10 से 12ः30 बजे तक 33 केवी फीडर शिव व आडेल तथा 12ः30 से 02ः30 बजे तक बायतु व रामसर के रख रखाव का कार्य किया जाएगा। 132 केवी जीएसएस बाड़मेर के सहायक अभियंता लक्ष्मीश हिरानी ने बताया कि उक्त रख रखाव के कारण शुक्रवार 18 दिसम्बर को 132 केवी जीएसएस बाड़मेर से निकलने वाले 33 केवी फीडर शिव एवं आडेल की प्रातः 10ः00 से 12ः30 बजे तक तथा बायतु एवं रामसर की 12ः30 से 02ः30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।

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