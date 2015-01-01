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संयोग:रवि पुष्य योग आज,खरीदारी के लिए शुभ, पुष्य नक्षत्र रविवार सुबह 8 बजकर 44 मिनट तक रहेगा

बाड़मेर2 घंटे पहले
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  • षष्ठी व सप्तमी का योग भी बन रहा

दीपोत्सव पर्व को लेकर क्षेत्र में खरीदारी शुरू हो गई है। शुभ मुहूर्त में लोग खरीदारी की तैयारी कर चुके हैं। पंडितों के अनुसार दीपावली और धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। अगर पुष्य रवि नक्षत्र का योग मिल जाए तो वह किसी भी शुभ तिथि से बढ़कर माना जाता है।

इस साल दिवाली 14 नवंबर को है और उससे ठीक सात दिन पहले सात नवंबर को पुष्य नक्षत्र है, जो आठ नवंबर को भी रहने वाला है। इसका मतलब है कि इस बार रविवार तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य नक्षत्र रविवार सुबह 8 बजकर 44 मिनट तक रहेगा। इस नक्षत्र में षष्ठी एवं सप्तमी का योग भी बन रहा है।

मान्यता है कि शनि पुष्य नक्षत्र में खरीदी हुई वस्तु का उपयोग शुभ व फलदायी होता है, इसलिए बहुत से लोग शुभ कार्यों और खरीदारी के लिए इस शुभ नक्षत्र का इंतजार करते हैं। नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र में नए सामान, आभूषण, मशीनरी, बहीखाता आदि की खरीदारी का स्थाई शुभ संयोग होता है। माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र वाले दिन खरीदारी से अच्छे परिणाम मिलते हैं और पुष्य नक्षत्र को कार्यसिद्धि योग भी मानते हैं। वहीं शास्त्रों के मुताबिक इस मुहूर्त में किए गए कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वैसे दीवाली और धनतेरस के पास होने की वजह से इस शुभ मुहूर्त का महत्व और भी अधिक हो गया है। हर महीने एक दिन पुष्य नक्षत्र रहता है। इसका मतलब है साल में सिर्फ 12 दिन ही पुष्य नक्षत्र होता है। वहीं इस दौरान नए कार्य की शुरुआत और नई वस्तु आदि की खरीदारी कर सकते हैं।

तो टल सकते हैं दुर्घटना के योग
पुष्य नक्षत्र में वाहन खरीदते हैं तो उस वाहन से दुर्घटना की आशंकाएं कम रहती हैं। साथ ही, वाहन से दुर्घटना के योग टल भी सकते हैं। कोई पुष्य नक्षत्र में व्यापार के लिए वाहन खरीदता है तो उसे व्यापार में लाभ प्राप्त हो सकता है। यह वाहन व्यापार की उन्नति में मददगार साबित हो सकता है। व्यास के अनुसार, पुष्य नक्षत्र में जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उससे हमारे परिवार को भी लाभ होता है। खरीदने वाले व्यक्ति के परिवार को सुविधा और शुभ फल प्रदान करती है।

पुष्य नक्षत्र दूर करता है सभी दोष : पंडितों का कहना है कि पुष्य नक्षत्र को पोषण देने वाला माना जाता है। इसमें की गई खरीदी सुख-समृद्धि प्रदान करती है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य और अश्विनी नक्षत्र औषधि बनाने व प्रयोग के लिए उत्तम माने गए हैं। यह समस्त नक्षत्रों का सम्राट है जो सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करता है। पुष्य नक्षत्र ग्रह विरुद्ध होने पर भी संपूर्ण कार्यों की सिद्धि करता है। विवाह को छोड़कर सभी कार्य अभीष्ट फलदायी रहते हैं अर्थात पुष्य नक्षत्र में विवाह कार्य संपन्न नहीं करवाना चाहिए।

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