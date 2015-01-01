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भाषा बचाओ अभियान:अल्प भाषा बचाओ अभियान के तहत कलेक्टर काे साैंपा मांग पत्र

बाड़मेर4 घंटे पहले
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मजलिस ए हिन्द, तहरीक उल्मा ए हिंद शाखा बाड़मेर, मोमीन ब्रदर्स मंच, भीम आर्मी, राजस्थान उर्दू शिक्षा सहयोगी संघ एवं राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वावधान में एक सांकेतिक सद्भावना दांडी यात्रा का आयोजन कर अल्प भाषा व उर्दू शिक्षा संबंधी विभिन्न मांगों का एक मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया।

मजलिस ए हिंद के जिलाध्यक्ष भुटा खान जुनेजा ने बताया कि चूरू जिले के ठाकुर शमशेर खान भालू के नेतृत्व में 1 नवम्बर को चुरू से दांडी तक विभिन्न मांगों से पैदल दांडी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बाड़मेर शहर में स्थानीय स्तर पर सांकेतिक दांडी सद्भावना यात्रा का आयोजन गांधी चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारी अपने दोनों हाथों में पोस्टर व बैनर लिए हुए पंक्तिबद्ध

जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा कलेक्ट्रेट पर पहुंच कर प्रदर्शन किया। इसके बाद उर्दू शिक्षा संबंधी विभिन्न मांगों का एक मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस अवसर पर मोमीन ब्रदर्स मंच के संयोजक अबरार मोहम्मद, हाले पोतरा नक्शबंदी ग्रुप के आवेश रजा, मुस्लिम महासभा जिला अध्यक्ष अब्दुल रजाक मेहर, भीम आर्मी बाड़मेर व जिला कमांडर समता सैनिक दल शाखा बाड़मेर के एडवोकेट अमित धनदे सहित कई युवा संगठनों के युवा शामिल रहे।

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