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आयोजन:शहीद नारायणराम काकड़ की वीरता व शौर्य की गाथा युवाओं के लिए प्रेरणा : त्रिभुवन सिंह

बाड़मेर33 मिनट पहले
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  • विजय वर्ष 1971 की 50वीं वर्षगांठ पर शहीद के स्मारक और मूर्ति का अनावरण

वर्ष 1971 के युद्ध में जिस तरह से भारतीय सेना और अर्द्ध सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 93 हजार सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस ऐतिहासिक युद्ध में बाड़मेर और जैसलमेर का विशेष योगदान रहा था। इस युद्ध में ना सिर्फ सेना अपितु अर्द्ध सेना के सैकड़ों जवानों ने अपनी शहादत दी थी, वीर धरा बाड़मेर के दस वीर सपूतों ने स्वयं को 1971 के युद्ध में देश रक्षार्थ समर्पित किया था।

वर्ष 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर 1971 के युद्ध के हीरो अमर शहीद नारायण राम काकड़ के स्मारक और मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम होना अपने आप में गर्व और गौरव की बात है। उक्त उद्गार टीम थार के वीर संरक्षक रावत त्रिभुवन सिंह ने काकड़ों की ढाणी में टीम थार के वीर की प्रेरणा और भामाशाहों के सहयोग से शहीद नारायणराम काकड़ की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता व्यक्त किए।

आयोजक डूंगरराम काकड़ ने बताया कि 1971 के युद्ध में 10 दिसंबर 1971 को राजपूताना राइफल के सिपाही नारायण राम काकड़ इस देश के लिए शहीद हो गए थे, जिनकी 50वीं वर्षगांठ पर काकड़ों की ढाणी में विशाल भजन संध्या और स्मारक पर मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने कहा कि काकड़ ने वीर धरा नोसर का नाम रोशन किया लेकिन 50 वर्ष बीतने के बाद भी शहीद के घर पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जो कि विचारणीय बिंदु है।

बायतु प्रधान सिमरथाराम बेनीवाल ने कहा कि आने वाले समय में शहीद परिवारों की समस्याओं का समाधान अति शीघ्र किया जाएगा। साथ ही समय-समय पर ऐसे आयोजन किए जाएंगे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष कैप्टन हीर सिंह भाटी ने कहा कि 1962, 1965 और 1971 में बाड़मेर के युद्ध में बाड़मेर के वीर सपूतों के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। 1971 मेें 10 सपूतों ने बलिदान दिया। इसमेंं से आठ बायतु के रहने वाले थे।

जिला परिषद सदस्य और रालोपा नेता उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि अब जरूरत है ऐसे वीर सपूतों के परिवारों का समय-समय पर हौसला अफजाई और उन्हें संबल प्रदान किया जाए, जिससे हमारी वीरता के किस्से हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन सके। युवा भामाशाह नया सोमेसरा सरपंच जसराज धतरवाल ने भी अपने विचार रखे। टीम थार के वीर के प्रेमाराम भादु ने बताया कि बुधवार रात को शहीद नारायणराम काकड़ की याद में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए टीम थार के वीर के संयोजक रघुवीरसिंह तामलोर ने कहा कि शहीद नारायण राम काकड़ ने समूचे देश मे नोसर का नाम रोशन किया।

अब शहीद के घर तक सड़क निर्माण, स्कूल का नामकरण और राजस्व ग्राम के नामकरण को लेकर प्रशासन के सामने पैरवी को लेकर जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया । टीम थार के वीर की प्रेरणा और भामाशाहों के सहयोग से भव्य स्मारक और मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है।

कार्यक्रम में वीरांगनाओं और गौरव सैनिकों का सम्मान

आयोजन से जुड़े मुकेश काकड़ ने बताया कि शहीद नारायण राम काकड़ की याद में आयोजित मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में वीरांगनाओं का भी आयोजन समिति द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान शहीद उगमसिंह राठौड़ की वीरांगना किरण कंवर,शहीद प्रेमसिंह की वीरांगना रैना चौधरी, शहीद मूलाराम, कुम्भाराम, मगनाराम के परिजनों का सम्मान किया गया। साथ ही कार्यकम्र में विशेष सहयोग देने वाले सेवानिवृत्त सूबेदार लुम्भाराम, भेराराम पोटलिया, कुम्भाराम, तेजसिंह महेचा के साथ आयोजन को सफल बनाने वाले कार्यकर्ताओं, स्काउट बालचरों का भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया।

इस दौरान युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा ,राजेन्द्र कड़वासरा, हेमेन्द्र सिंह यादव, कुंभाराम सारण, रूपाराम जाणीं, देवाराम जाखड़, चुतराराम भादू, भींयाराम गोदारा, डालूराम ,गणपत चौधरी, चैनाराम, रामाराम, उदाराम, कुंभाराम सांई, मेहाराम, मूलाराम सांई, जसराज लेघा, भैराराम सारण, मानाराम, विरधाराम, अशोक काकड़, शेरसिंह, चूनाराम, जालाराम, ओम काकड़, देराजराम, रमेश कड़ेला, बन्नाराम पंवार, ओम कड़ेला बाछड़ाऊ सहित टीम थार के वीर,मरुगूंज संस्थान और आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

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