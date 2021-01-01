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तस्करी:गुड़ामालानी में दर्जनों दुकानों पर बिक रही स्मैक, नशेड़ी बढ़ने के साथ ही बढ़ी चोरी की वारदातें

गुड़ामालानी3 घंटे पहले
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मुख्यालय पर स्मैक पीना व पिलाना आम बात हो गई है तथा युवा पीढ़ी इस नशे की गिरफ्त में आ रही है। बढ़ रहे इस नशे पर लगाम कसने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे है। मुख्यालय पर करीब दर्जन भर लोग स्मैक की सप्लाई का काम कर रहे है। पुलिस के आला अधिकारियों को पता हो न हो उनके नुमाइंदों को उनकी भनक जरूर है तभी तो इतने पैमाने पर स्मैक का व्यापार हो रहा है।

स्मैक ने क्षेत्र में चोरी, नकबजनी, लूट को बढ़ावा दिया है। कस्बे में बढ़ रही चोरियों को एक प्रमुख कारण स्मैक को माना है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सीता चौधरी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ स्मैक को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। विदेशों की तर्ज पर यह महंगा नशा है। इसके आदी किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसकी लत लगने पर घर के गहने तक बेच देते हैं।

जानकार बताते हैं कि इसमें एक समय की डोज के करीब दो हजार रुपए लगते हैं तथा एक डोज एक दिन चलती है। एक डोज लेने के बाद व्यक्ति को अपने पराए का ख्याल नहीं रहता है। मुख्यालय पर ऐसे कई परिवार है जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं तथा वे किसी को बता भी नही सकते हैं। स्मैक को लेकर गुड़ामालानी थाने में कई मामले दर्ज भी है।

अभी कुछ दिनों पूर्व थाने में पकड़ी गई स्मैक को नष्ट भी किया गया पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं होने से यह धंधा जोरों से चल रहा है। नशेड़ी जहां इसको साइलेंट नशे के रूप में ले रहे हैं यह उतना ही घातक साबित हो रहा है। हाल ही में बाजार में हुई चोरियों का कारण भी स्मैक के नशेड़ी रहे है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन बताते है कि बाजार के व्यापारी भी चिंतित हैं क्योंकि स्मैक के आदी युवा नशे के लिए चोरियां कर रहे है, जो समाज के लिए बहुत ही घातक है।

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