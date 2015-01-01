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कार्यालय:अल्प बचत एजेंसी नवीनीकरण काे आवेदन 25 दिसंबर तक

बाड़मेर4 घंटे पहले
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कोषालय (अल्प बचत) बाड़मेर के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी महिला प्रधान एवं एसएएस अभिकर्ताओं को अपनी एजेंसी के नवीनीकरण के लिए समस्त दस्तावेजों को 25 दिसम्बर तक कोष कार्यालय बाड़मेर में जमा करवाने के निर्देश दिए गए है। कोषाधिकारी (अल्प बचत) बाड़मेर ने बताया कि जिन महिला प्रधान एवं एसएएस अभिकर्ताओं की एजेंसी की वैद्यता 31 दिसम्बर या निकट भविष्य में समाप्त हो रही है वे अपनी एजेंसी के नवीनीकरण के लिए समस्त दस्तावेज 25 दिसम्बर तक कोष कार्यालय बाड़मेर में जमा करावें।

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