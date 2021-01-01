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ट्रेनिंग:एसएमसी का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

बायतु3 घंटे पहले
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सीनियर सैकंडरी स्कूल बायतु पनजी में एसएमसी का दाे दिवसीय प्रशिक्षण रविवार को शुरू हुआ। बायतु पनजी सरपंच रिड़मलराम व लीलाला सरपंच हंसराज गोदारा का शिक्षकों ने स्वागत किया। बायतु पनजी पीईईओ महेंद्र कुमार डऊकिया ने बताया कि दो दिवसीय प्रशिक्षण में विद्यार्थियों के अभिभावकों को कर्तव्यों व अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सरपंच हंसराज गोदारा ने अभिभावकों व जनप्रतिनिधियों को समय-समय पर स्कूल का निरीक्षण करने के साथ बच्चों का मूल्यांकन करने की बात कही। सरपंच रिड़मलराम ने आभार व्यक्त किया।

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