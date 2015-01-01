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मीटिंग:संगठन के कार्य को गति दें व उत्साह से कार्य करें: शाहपुरा

बाड़मेर3 घंटे पहले
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत की कार्यकारिणी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर संपन्न हुई। बाड़मेर जिला संयोजक भोम सिंह सुंदरा ने बताया कि बैठक प्रांत संगठन मंत्री पूरण सिंह शाहपुरा प्रांत, अध्यक्ष डॉ. बलवीर चौधरी, प्रांत मंत्री मोहनलाल देवासी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

पूरनसिंह शाहपुरा ने आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन एवं जोधपुर प्रांत अधिवेशन जिला अभ्यास वर्ग एवं नगर अभ्यास वर्ग को लेकर चर्चा की तथा कहा कि संगठन के कार्य में सहभागिता निभाते हुए कार्य को गति दें। नीचे स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूती दें। इस दौरान बाड़मेर पाली विभाग संगठन मंत्री भवानी शंकर शर्मा, उपमन्यु सिंह राणा, शंभू सिंह सोढा, प्रांत सह मंत्री अविनाश खारा, विपिन सुथार, प्रांत उपाध्यक्ष कंचन चारण, पूनम शेखावत सहित कई प्रांत के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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