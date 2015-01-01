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अध्यादेश:महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर सख्ती

बाड़मेर4 घंटे पहले
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को जिले में 11 व्यक्तियों से 2000 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है। जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखंड क्षेत्र सिवाना में 11 लोगों से 2000 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 7714 लोगों से कुल 14,46,800 रुपए की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।

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