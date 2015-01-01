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कार्रवाई के निर्देश:लांबड़ा प्रकरण का धरना जारी, सीएमओ से कलेक्टर को मिले कार्रवाई के निर्देश

बाड़मेर7 मिनट पहले
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बाड़मेर. लांबड़ा प्रकरण को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण।

लांबड़ा प्रकरण में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बाड़मेर जिला कलेक्टर को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच बाड़मेर के संयोजक लक्ष्मण बडेरा ने बताया कि मुख्यमंत्री के उप सचिव लक्ष्मणसिंह शेखावत ने बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा को पत्र लिखकर बाड़मेर जिले की गडरारोड तहसील के राजस्व ग्राम लांबड़ा में बसे भील आदिवासियों के घरों को जेसीबी से तोड़कर करने की कथित शिकायत के संबंध में मुख्यमंत्री को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने और तथा वर्णित तथ्यों के अनुक्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का लिखा है।

बडेरा ने बताया कि भीलों के घरों को तोड़ने के 115 दिन बाद व बेमियादी धरने के 104 दिन बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने विस्थापित भील आदिवासियों की सुध ली। बडेरा ने बताया कि 20 जुलाई से लगातार मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री के सचिव व मुख्य सचिव व राजस्व विभाग के मंत्री व और प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन भेजकर कार्यवाही की मांग की गई थी। बडेरा ने आरोप लगाया कि दलितों के हकों की रक्षा करने में सरकार नाकामयाब रही।

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