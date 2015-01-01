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राज्यमंत्री कैलाश चौधरी की जनसभा:देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रही कांग्रेस को सबक सिखाएं: चौधरी

बाड़मेर16 मिनट पहले
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बाड़मेर. चुनावी सभा के दौरान मंचासीन केंद्रीय मंत्री व अन्य।

पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद एवं पंचायत समिति प्रत्याशियों के समर्थन में शुक्रवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर चुनावी सभाओं को सम्बोधित किया।

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने घोनरी नाडी, भाडखा और सुमारगिरी की कुटिया बिशाला आगौर में आयोजित जनसभाओं में आमजन से ग्रामीण विकास और सुशासन के लिए भाजपा उम्मीदवारों को से जिताने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष आदूराम मेघवाल, डॉ. प्रियंका चौधरी, स्वरूप सिंह खारा और रणवीर सिंह भादू सहित भाजपा पदाधिकारी, प्रत्याशी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जनसभाओं में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देशविरोधी और आतंकी गिरोहों के आकाओं से हाथ मिलाकर उनकी पैरवी की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव में कांग्रेस के गुपकार गैंग में शामिल होने को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तिरंगे का अपमान करने वालों और धारा-370 की वापसी के लिए देश के खिलाफ चीन से सहायता की उम्मीद करने वालों से हाथ मिलाया है।

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पंचायती चुनाव में एक बार फिर भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुशासन से परेशान जनता इस बार भाजपा को मौका देकर इतिहास रचेगी। पिछले लगभग दो सालों में राज्य की गहलोत सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के समय की ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनाओं को बंद करने या उनके नाम बदलने के अलावा अभी तक कुछ भी नया काम नहीं किया है।

पंचायत समिति वार्ड नं. 5 से भाजपा प्रत्याशी भागवत कंवर के समर्थन में राणसिंह की ढाणी में जनसभा का आयोजन किया गया। लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है।
चौहटन. पंचायत समिति के सदस्य चुनाव के लिए चौहटन ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 23 में भाजपा प्रत्याशी गीता देवी के पक्ष में ओमप्रकाश गढ़वीर तथा महेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रचार किया। निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना प्रचार जारी रखा। वार्ड संख्या 24 से भाजपा के विमला माहेश्वरी के पक्ष में किशन माहेश्वरी, भवानी शंकर माहेश्वरी तथा निर्दलीय प्रत्याशी कमला देवी के पक्ष में बाबूलाल धारीवाल, मदनलाल मालू, कुलदीप सिंह राठौड़ ने प्रचार किया। निर्दलीय मरूआ के पक्ष में फोटाराम लोहार प्रचार किया।

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