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मांग:शिक्षक संघ प्रगतिशील 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आज करेगा प्रदर्शन

बाड़मेर3 घंटे पहले
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राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की और से शिक्षकों की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान पर 4 फरवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 3 बजे ज्ञापन दिया जाएगा।

संगठन के जिलाध्यक्ष देरावरसिंह चौधरी ने बताया कि आंदोलन के द्वितीय चरण के तहत जिले की संगठन शाखाओं द्वारा लम्बित मांगों के संबंध मे ज्ञापन देकर निराकरण करने की मांग की जाएगी। कांग्रेस जन घोषणा-पत्र 2018 में शिक्षा, शिक्षकों, शिक्षार्थियों से किए वादों को पूरा करने की याद दिलाई जाएगी। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, स्थानांतरण नीति बनाने, वेतन विसंगति दूर करने, संविदा कर्मियों को स्थाई करने सहित अन्य मांगों का शीघ्र समाधान नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा।

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